Блогер создал самый большой iPhone в мире и у него есть фонарик мощностью 400 Вт (фото)

Можете ли вы представить себе iPhone, который в 15 раз больше вашего обычного? YouTube-блогер Арун Майни создал самую большую в мире копию iPhone высотой 2 м и весгом больше, чем обычный холодильник.

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Копия iPhone 15 Pro Max полностью функциональна: умеет совершать платежи, отправлять текстовые сообщения, а также дает возможность пользоваться приложениями, пишет slashgear.com.

Арун хотел обогнать официальный канал Apple по количеству подписчиков на YouTube. Чтобы создать эту реплику iPhone 15 Pro Max, он объединился с блогером DIYPerks, он же Мэтью Перкс. Смартфон настолько огромный, что для его поднятия требуется 8 человек. Он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой смартфон в мире.

Телефон создали по принципу ПК

Хотя устройство выглядит как iPhone 15 Pro Max, "внутренности" у него кастомные. Команда использовала высокопроизводительную установку ПК с процессором Intel i9, 128 ГБ ОЗУ и графическим процессором AMD 6950 XT. Телефон работает на Android, а не на iOS, а также поддерживает Windows с 4 ТБ памяти, разделенной между двумя системами. По сути, эта большая реплика может делать все, что может телефон, включая видеозвонки, отправку текстовых сообщений и прокрутку социальных сетей. При этом она также может делать то, чего не могут обычные телефоны: запускать Cyberpunk 2077 на максимальных настройках.

В качестве дисплея используется 88-дюймовая OLED-панель от LG для телевизоров премиум-класса. Блогер рассказал, что превратить OLED-панель в сенсорный экран было совсем не просто. Хотя он мог бы использовать сенсорные светодиодные дисплеи, доступные на рынке, вместо этого они использовал оптический клей, чтобы превратить обычный экран в сенсорный, что испортило первую панель. Тем не менее, конечный результат получился идеальным. Сенсорный экран реагирует как обычный телефон, позволяя пользователям делать нажатия и смахивания. Блогеры даже совершили видеозвонок с расстояния 30 м, просто чтобы доказать, что все работает.

Камера самого большого iPhone в мире

Мощная камера и подходящий к ней фонарик

Но что действительно выделяет этот телефон, так это дополнительные возможности. Одна только вспышка выдает 400 Вт — это мощнее фар автомобиля. Она настолько яркая, что команде пришлось построить специальную систему водяного охлаждения, чтобы она работал безопасно. Питание гаджеты обеспечивают две массивные батареи по 3840 Вт·ч, которые обеспечивают гораздо больше энергии, чем нужно любому телефону. Для сравнения, батарея iPhone 16 Pro Max имеет емкость 18 Вт·ч.

Также есть специальная камера Canon EOS R5 стоимостью $35 000 для снимков высокого разрешения, и зум-камера на базе Sony RX10 со 100-кратным цифровым зумом. Акустическая система включает восемь блоков с четырьмя сабвуферами, выдающими 50 Вт каждый, по сравнению с 3 Вт на настоящем iPhone. А чтобы каждое нажатие ощущалось привычно, каждая кнопка на телефоне использует пневматическую систему, которая имитирует ощущение настоящего iPhone.