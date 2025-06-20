Незвичайний сонячний реактор змінить усю зелену енергетику: як це працює

В Австралії заявили про прорив у сфері зеленої енергетики. Чистий водень генерує новий сонячний реактор доволі незвичної конструкції.

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Систему розробили в Енергетичному центрі Ньюкасла Організації наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO), повідомляє interestingengineering.com.

Нова сонячна установка працює за принципом "beam-down". Цим вона і відрізняється від звичних сонячних теплових установок: вони концентрують сонячне світло на вершині вежі, а ця конструкція відбиває світло вниз на платформу на рівні землі.

Поки що установку не вивели на промисловий рівень, але дослідники прогнозують, що за подальшого вдосконалення вона може зрівнятися з електролізом як за продуктивністю, так і за вартістю.

Сонячне світло і водень

Виробництво зеленого водню зазвичай включає електроліз — процес, який розділяє воду на водень і кисень за допомогою електрики. Однак це енерговитратний і дорогий процес. Дорого коштують і самі електролізери — пристрої для проведення електролізу, і системи очищення води (потрібна дуже ретельно очищена вода, інакше ефективність процесу може знизитися).

CSIRO продемонструвала інноваційний підхід до отримання зеленого водню за допомогою концентрованої сонячної енергії та металевих частинок. Інноваційна конструкція відбиває сонячне світло вниз на платформу на рівні землі, що схоже на ефект збільшувального скла, але в більшому масштабі.

Поле геліостатів відбиває сонячне світло на вежу, яка перенаправляє його в сонячний реактор. Там інтенсивне тепло запускає реакцію, яка розщеплює воду на водень і кисень. Тут слід пояснити, що геліостат — це пристрій, який повертає дзеркало таким чином, щоб відбивати сонячне світло в певному напрямку, незалежно від видимого руху Сонця на небі.

Поле геліостатів у Ньюкаслі Фото: meteor

Як матеріал для виробництва зеленого водню новим способом використовували легований церій — модифікація рідкоземельного мінералу церію.

Як зазначили в CSIRO, система ефективно продемонструвала повний термохімічний цикл виробництва і досягла потенційної ефективності, що перевищує 20%, при перетворенні сонячної енергії у водень.

Раніше Фокус писав, що в Австралії була створена незвичайна батарея нового покоління. Вона дасть змогу зберігати сонячну енергію на даху дешевше і безпечніше, ніж будь-коли раніше.

Також стало відомо, що за допомогою методу багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників можна повністю відновити вихідну потужність такої панелі.