Не такий, як усі: з'явився телефон, який працює на Android, але без Google

Флагманські смартфони на базі Android все частіше починають виглядати однаково. У них хороші камери, просунуті функції штучного інтелекту — але загалом телефони не сильно відрізняються.

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Компанія Fairphone (Нідерланди) вирішила виділитися на дедалі одноманітнішому ринку, повідомляє androidpolice.com. Наприклад, Fairphone пропонує користувачам смартфони, які можна ремонтувати самостійно (деталі можна теж замовляти самому). Тепер розробники пішли ще далі і представили новий смартфон Fairphone 6.

Android, який обійшовся без Google

Для випуску Fairphone 6 компанія співпрацювала з Murena — творцями позбавленої від Google операційної системи /e/OS.

Хоча новий смартфон працює на Android, він не поставляється з Google Play Services або додатками Google за замовчуванням. Замість цього він використовує microG для імітації сервісів Google і більше фокусується на "вільному від відстеження досвіді".

Murena стверджує, що /e/OS за замовчуванням блокує збір даних і відстеження сторонніми додатками. Система включає власний набір застосунків, таких як Mail і Calendar, Murena Workspace, Murena Vault для наскрізного шифрування, покращений батьківський контроль і функцію Find My Device на основі SMS.

Чим цікавий новий смартфон

Що стосується обладнання, то поки інформації про Fairphone 6 небагато. Відомо лише, що він оснащений процесором Snapdragon 7s Gen 3, захистом Gorilla Glass 7i і "більш ємною батареєю в меншому форм-факторі".

Як і його попередники, Fairphone 6 отримав модульну конструкцію, яка легко піддається ремонту. Він включає 12 змінних деталей, які можна замовити безпосередньо у Fairphone і замінити без відвідування ремонтної майстерні.

Fairphone 6 можна досить легко відремонтувати самому Фото: androidpolice.com

Fairphone 6 вже доступний для купівлі на сайті Murena у Великій Британії та Європі, а в серпні цього року почнуться поставки в США. Що стосується України, то тут новинка поки що недоступна.

Також Фокус писав, що в червні 2025 року Google випустила нову версію ОС Android 16. Власники пристроїв, які працюють з цією ОС, можуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів.

Що стосується смартфонів Fairphone, то попередник нинішньої новинки — Fairphone 5, представлений у серпні 2023 року, — прославився як незвичайний смартфон-конструктор. У ньому не було жодної приклеєної деталі, і, до того ж, розробники називали його найбільш екологічним смартфоном у світі.