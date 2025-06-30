Не такой, как все: появился телефон, который работает на Android, но без Google

Флагманские смартфоны на базе Android все чаще начинают выглядеть одинаково. У них хорошие камеры, продвинутые функции искусственного интеллекта – но в целом телефоны не сильно отличаются.

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Компания Fairphone (Нидерланды) решила выделиться на все более однообразном рынке, сообщает androidpolice.com. Например, Fairphone предлагает пользователям смартфоны, которые можно ремонтировать самостоятельно (детали можно тоже заказывать самому). Теперь разработчики пошли еще дальше и представили новый смартфон Fairphone 6.

Android, который обошелся без Google

Для выпуска Fairphone 6 компания сотрудничала с Murena – создателями избавленной от Google операционной системы /e/OS.

Хотя новый смартфон работает на Android, он не поставляется с Google Play Services или приложениями Google по умолчанию. Вместо этого он использует microG для имитации сервисов Google и больше фокусируется на «свободном от отслеживания опыте».

Murena утверждает, что /e/OS по умолчанию блокирует сбор данных и отслеживание сторонними приложениями. Система включает собственный набор приложений, таких как Mail и Calendar, Murena Workspace, Murena Vault для сквозного шифрования, улучшенный родительский контроль и функцию Find My Device на основе SMS.

Чем интересен новый смартфон

Что касается оборудования, то пока информации о Fairphone 6 немного. Известно лишь, что он оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 3, защитой Gorilla Glass 7i и «более емкой батареей в меньшем форм-факторе».

Как и его предшественники, Fairphone 6 получил модульную конструкцию, которая легко поддается ремонту. Он включает 12 сменных деталей, которые можно заказать непосредственно у Fairphone и заменить без посещения ремонтной мастерской.

Fairphone 6 можно довольно легко отремонтировать самому Фото: androidpolice.com

Fairphone 6 уже доступен для покупки на сайте Murena в Великобритании и Европе, а в августе этого года начнутся поставки в США. Что касается Украины, то тут новинка пока что недоступна.

Также Фокус писал, что в июне 2025 года Google выпустила новую версию ОС Android 16. Владельцы устройств, которые работают с этой ОС, могут установить апдейт в течение определенного промежутка времени — от нескольких дней до нескольких недель.

Что касается смартфонов Fairphone, то предшественник нынешней новинки – Fairphone 5, представленный в августе 2023 года, – прославился как необычный смартфон-конструктор. В нем не было ни одной приклеенной детали, и, к тому же, разработчики называли его самым экологичным смартфоном в мире.