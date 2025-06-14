Google выпустил новую версию ОС Android 16: кто может получить обновление уже сейчас (фото)

Компания Google сообщила о выпуске обновленной версии операционной системы Android, говорится в сообщении разработчиков. Теперь владельцы устройств, которые работают с этой ОС, смогут установить апдейт в течение определенного промежутка времени — от нескольких дней до нескольких недель. Сейчас новые изменения доступны только для владельцев устройств марки Pixel.

Related video

Компания Google официально выпустила новую версию операционной системы Android. Шестнадцатая версия ОС пока доступна только для владельцев устройств Pixel, а другие популярные бренды получат апдейты в течение нескольких месяцев. Сейчас разработчики сообщили об особенностях новой операционки и что изменится для обладателей Android-устройств, говорится в заявлении девелоперов в X.

Первым существенным отличием является увеличение периода обновлений. Если раньше Google выпускал готовый софт только раз в год, теперь выход обновлений будет разбит на два периода: во втором квартале года будет выходить основной релиз, а в четвертом квартале — исправление багов, ошибок и с новыми API.

Изменениям в Android 16 подвергся дизайн — теперь система стала еще более кастомизированной, а у пользователя появляется возможность самостоятельно настроить "все под себя". Также в новой ОС изменится режим работы с окнами: теперь их можно будет увеличивать или уменьшать по своему желанию, пользоваться без привязки к программе.

Также новинкой стал режим Advanced Protection. Благодаря этому, устройство может автоматически перезагрузиться через 72 часа, если не будет активности. Также владельцы девайсов с новой операционкой смогут защитить себя от подозрительных подключений через USB, заблокировать устройство при краже, ограничить 2G, фильтровать все SMS-мошенничества и запретить установку сторонних приложений.

Какие смартфоны получат обновление Android: список

Известно, что продукты марки Pixel (6a, 6 Pro, 7a, 7 Pro, 8a, 8 Pro, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, Pixel Fold, Pixel Tablet) уже могут инсталлировать обновленную операционную систему. Что касается других популярных устройств от Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus, Honor, Nothing и других, то сообщается, что Android 16 станет доступным в течение нескольких недель или месяцев.

Сейчас также известно, что новая GSI-сборка будет в открытом доступе для девелоперов и тех, кто интересуется софтом. Больше информации разработчики новой версии ОС обнародовали на официальном портале.

Ранее сообщалось, что в популярных приложениях для Android обнаружено вредоносное ПО. Исследователи составили список приложений, которые являются вредоносными и часто работают незаметно в фоновом режиме.

Впоследствии стало известно, что на смартфонах Android уже появились новые функции. Сейчас известно, что пакеты представлены в двух категориях — универсальной и более локальной.