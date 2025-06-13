На смартфонах Android уже появились новые функции: проверьте свой телефон сейчас

Компания Google регулярно выпускает пакеты новых функций для всей экосистемы Android. Причем эти пакеты представлены в двух категориях – универсальной и более локальной.

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Обновления выпускаются отдельно от ежемесячных исправлений безопасности, крупных обновлений ОС Android и обновлений версии Android, отмечает androidauthority.com.

Пакеты Pixel Feature Drops от Google предназначены исключительно для линейки смартфонов Pixel. А вот пакеты Android Feature Drops совместимы с большинством устройств, работающих на базе Android, – телефонами, планшетами, часами Wear OS, Chromebook, а также приложениями Google.

Когда ждать обновления Android Feature Drop

Google может выпускать не менее четырех Android Feature Drops в год, но график выпуска не является фиксированным. В этом году такой дроп уже был в марте, а за ним последовал июньский. Издание предполагает, что выходы обновлений могут распределиться по четырем кварталам года.

Что есть в новом Android Feature Drop

Обновление было выпущено 10 июня, и в этом году выпуск совпал сразу и с выходом Pixel Drop, и с выпуском Android 16. В частности, были добавлены такие функции:

Обновления RCS в сообщениях

Эта функция позволит пользователям менять значок групповых чатов RCS по своему желанию. Приложение также получит функцию откладывания уведомлений и теги RCS для контактов.

Обновления редактора изображений Google Photos

Параметры редактирования становятся более интуитивными. Например, нажатие на передний или задний план изображения теперь будет выдавать конкретные предложения по редактированию. Вы сможете наведением на объект на переднем плане настроить фокус, переместить объект, добавить свет. Нажатием на фон можно стирать или переделывать объекты – к примеру, фигуры прохожих.

Обновления проверки безопасности

Небольшое, но приятное изменение включает возможность продлить время регистрации одним нажатием кнопки. Это относится к Wear OS и Android, то есть повторно создавать регистрацию после того, как таймер истечет, ну нужно.

Обновления Emoji Kitchen

В приложении Emoji Kitchen от Gboard появилось множество новых комбинаций эмодзи, доступных для миксования и редактирования.

Изменения в Google Wallet

В этот выпуск Android вошла одна специфическая функция Wear OS – Google Wallet на носимых устройствах, которая позволяет пользователям быстро оплачивать проезд, даже не открывая приложение.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16. Среди таких функций — обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.

Также стало известно, что у Android-смартфонов теперь не будет проблем с батареями. С такими проблемами столкнулись ранее владельцы телефонов Pixel, и компания Google предложила свой способ урегулирования ситуации.