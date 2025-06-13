На смартфонах Android уже з'явилися нові функції: перевірте свій телефон зараз

Компанія Google регулярно випускає пакети нових функцій для всієї екосистеми Android. Причому ці пакети представлені у двох категоріях — універсальній і більш локальній.

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Оновлення випускаються окремо від щомісячних виправлень безпеки, великих оновлень ОС Android і оновлень версії Android, зазначає androidauthority.com.

Пакети Pixel Feature Drops від Google призначені виключно для лінійки смартфонів Pixel. А ось пакети Android Feature Drops сумісні з більшістю пристроїв, що працюють на базі Android, — телефонами, планшетами, годинниками Wear OS, Chromebook, а також додатками Google.

Коли чекати оновлення Android Feature Drop

Google може випускати не менше чотирьох Android Feature Drops на рік, але графік випуску не є фіксованим. Цього року такий дроп уже був у березні, а за ним послідував червневий. Видання припускає, що виходи оновлень можуть розподілитися за чотирма кварталами року.

Що є в новому Android Feature Drop

Оновлення було випущено 10 червня, і цього року випуск збігся одразу і з виходом Pixel Drop, і з випуском Android 16. Зокрема, було додано такі функції:

Оновлення RCS у повідомленнях

Ця функція дозволить користувачам змінювати значок групових чатів RCS за своїм бажанням. Додаток також отримає функцію відкладання повідомлень і теги RCS для контактів.

Оновлення редактора зображень Google Photos

Параметри редагування стають більш інтуїтивними. Наприклад, натискання на передній або задній план зображення тепер видаватиме конкретні пропозиції щодо редагування. Ви зможете наведенням на об'єкт на передньому плані налаштувати фокус, перемістити об'єкт, додати світло. Натисканням на фон можна стирати або переробляти об'єкти — наприклад, фігури перехожих.

Оновлення перевірки безпеки

Невелика, але приємна зміна включає можливість продовжити час реєстрації одним натисканням кнопки. Це стосується Wear OS і Android, тобто повторно створювати реєстрацію після того, як таймер закінчиться, ну потрібно.

Оновлення Emoji Kitchen

У додатку Emoji Kitchen від Gboard з'явилося безліч нових комбінацій емодзі, доступних для міксування і редагування.

Зміни в Google Wallet

До цього випуску Android увійшла одна специфічна функція Wear OS — Google Wallet на носячих пристроях, яка дає змогу користувачам швидко оплачувати проїзд, навіть не відкриваючи додаток.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.

Також стало відомо, що в Android-смартфонів тепер не буде проблем із батареями. З такими проблемами зіткнулися раніше власники телефонів Pixel, і компанія Google запропонувала свій спосіб врегулювання ситуації.