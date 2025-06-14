Google випустив нову версію ОС Android 16: хто може отримати оновлення вже зараз (фото)

Компанія Google повідомила про випуск оновленої версії операційної системи Android, йдеться у повідомленні розробників. Тепер власники пристроїв, які працюють з цією ОС, зможуть встановити апдейт протягом певного проміжку часу — від кількох днів до кількох тижнів. Наразі нові зміни доступні лише для власників пристроїв марки Pixel.

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Компанія Google офіційно випустила нову версію операційної системи Android. Шістнадцята версія ОС наразі доступна лише для власників пристроїв Pixel, а інші популярні бренди отримають апдейти протягом кількох місяців. Наразі розробники повідомили про особливості нової операційки та що зміниться для володарів Android-пристроїв, йдеться в заяві девелоперів у X.

Першою суттєвою відмінністю є збільшення періоду оновлень. Якщо раніше Google випускав готовий софт лише раз на рік, тепер вихід оновлень буде розбито на два періоди: в другому кварталі року виходитиме основний реліз, а в четвертому кварталі — виправлення багів, помилок і з новими API.

Змін в Android 16 зазнав дизайн — тепер система стала ще більш кастомізованою, а в користувача з'являється можливість самостійно налаштувати "все під себе". Також в новій ОС зміниться режим роботи з вікнами: тепер їх можна буде збільшувати чи зменшувати за своїм бажанням, користуватися без прив'язки до програми.

Також новинкою став режим Advanced Protection. Завдяки цьому, пристрій може автоматично перезавантажитися через 72 години, якщо не буде активності. Також власники девайсів з новою операційкою зможуть захистити себе від підозрілих підключень через USB, заблокувати пристрій при крадіжці, обмежити 2G, фільтрувати всі SMS-шахрайства та заборонити встановлення сторонніх застосунків.

Які смартфони отримають оновлення Android: список

Наразі відомо, що продукти марки Pixel (6a, 6 Pro, 7a, 7 Pro, 8a, 8 Pro, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, Pixel Fold, Pixel Tablet) вже можуть інсталювати оновлену операційну систему. Що стосується інших популярних пристроїв від Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus, Honor, Nothing та інших, то повідомляється, що Android 16 стане доступним протягом кількох тижнів або місяців.

Наразі також відомо, що нова GSI-збірка буде у відкритому доступі для девелоперів та тих, хто цікавиться софтом. Більше інформації розробники нової версії ОС оприлюднили на офіційному порталі.

Раніше повідомлялося, що у популярних додатках для Android виявлено шкідливе ПЗ. Дослідники склали список додатків, які є шкідливими та часто працюють непомітно у фоновому режимі.

Згодом стало відомо, що на смартфонах Android уже з'явилися нові функції. Нараз відомо, що пакети представлені у двох категоріях — універсальній і більш локальній.