Дізнайтеся, які домашні гаджети "гальмують" Wi-Fi і як це можна виправити за секунди

Якщо вдома проблеми Wi-Fi, зазвичай користувачі починають звинувачувати провайдера або шукати причину в маршрутизаторі. Але ні те, ні інше, можливо, і ні до чого — заважати нормальній роботі можуть предмети, які знайдуться майже в кожній оселі.

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Хороша новина в тому, що впоратися з цими неприємностями дуже просто, пише The Sun. Видання наводить топ-5 таких побутових прикладів.

Мікрохвильовка — небезпечне сусідство

Якщо вам маршрутизатор розташований на кухні, простежте, щоб він був подалі від мікрохвильової печі. Мікрохвильовка стане в пригоді для швидкого приготування їжі — але не для швидкісного Wi-Fi, жартують експерти.

Пояснення полягає в тому, що мікрохвильовки працюють у тому ж діапазоні частот, що і звичайний Wi-Fi 2,4 ГГц (але з набагато більшою потужністю). Тому маршрутизатор не можна ставити поблизу від таких пристроїв.

Метал створює перешкоди

Цей пункт частково перегукується з попереднім. Крім усього зазначеного, мікрохвильова піч — це ще й великий металевий предмет. А метал у будь-якому вигляді не повинен перебувати поруч із маршрутизатором. Наприклад, категорично не рекомендується розміщувати маршрутизатор на металевій шафі або стелажі.

Краще, якщо поблизу взагалі не буде металевих конструкцій на кшталт пральної машини.

Дзеркало і Wi-Fi — не друзі

Будьте уважні в тому, що стосується дзеркал. Звучить дещо містично, але насправді жодної містики в цій пораді немає — просто дзеркала можуть відбивати і спотворювати ваш Wi-Fi сигнал.

Тож тримайте дзеркало і маршрутизатор на достатній відстані одне від одного.

Гаджети-перехоплювачі

Будьте уважні до інших пристроїв, які працюють на тій самій частоті 2,4 ГГц, що й ваш Wi-Fi. До таких поширених "недружніх" гаджетів відносяться Bluetooth-колонки і бездротові домашні телефони.

Подалі від води

Обережніше з водою — застерігають експерти. Не ставте воду поруч із роутером: крім очевидного ризику просто залити його водою, вода може ще й впливати на якість сигналу. Тому тримайте подалі ємності з питною водою, а також вази з квітами та акваріуми.

Ще одна корисна порада — тримайте маршрутизатор вище підлоги. На підлозі він, звісно, менше заважає, але зате нагорі працюватиме краще. Тож варто пошукати відповідну поличку або навіть спорудити її спеціально для роутера.

Раніше Фокус писав про секретні налаштування Wi-Fi, які роблять інтернет набагато швидшим, і про те, як можна їх застосувати.

Також стало відомо про кілька прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.