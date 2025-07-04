Смартфони звучатимуть по-новому: простий трюк допоможе поліпшити звук на пристрої

Завдяки оновленню One UI 8 від Samsung на телефонах можна буде домогтися більш чистого звуку. Фоновий шум у реальному часі під час відтворення відео можна буде видалити, причому редагувати відеоролик для цього не знадобиться.

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Цей вражаючий трюк вдалося відстежити за новим витоком UI 8, пише phonearena.com. йдеться про вдосконалення функції Audio Eraser: оновлений інструмент на базі штучного інтелекту зможе видаляти небажані фонові звуки, і це величезний крок уперед порівняно з тим, як це працювало раніше.

Інсайдер IceUniverse поділився відео з внутрішньої збірки One UI 8 на базі Android 16. Потім це відео видалили, але в мережі встигли подивитися, як функція Audio Eraser працює в реальному часі на відео. Зокрема, можна було зрозуміти, що видаляти зайві звуки можна буде, не переходячи в режим редагування відео. Як зазначає видання, досі без такого редагування для усунення шуму було не обійтися.

Щоправда, сама компанія Samsung чутки щодо оновлення Audio Eraser досі не коментувала.

Що стосується функції Audio Eraser, то вона була представлена в серії Galaxy S25. З версією One UI 7 ця функція з'явилася на старих телефонах Galaxy, які підтримують оновлення. А оновлена One UI 8, вочевидь, з'явиться в нових смартфонах Galaxy Z Fold 7 і Flip 7, які будуть представлені наступного тижня.

Ці два складні телефони і стануть першими гаджетами, які будуть поставлятися з One UI 8 "з коробки".

Нагадаємо, нові смартфони Galaxy від Samsung представлять на заході Galaxy Unpacked, який відбудеться 9 липня. Причому йдеться не про дві, а одразу про три прем'єри: крім уже названих Galaxy Z Fold 7 і Flip 7, там чекають і бюджетний складаний Galaxy Z Flip 7 FE.

Також Фокус писав, що деякі смартфони Samsung Galaxy вже пора викинути, — адже вони не отримають оновлення One UI 8 на базі Android 16.

Ще стало відомо про кілька прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація заряджання і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.