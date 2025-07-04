Смартфоны будут звучать по-новому: простой трюк поможет улучшить звук на устройстве

Благодаря обновлению One UI 8 от Samsung на телефонах можно будет добиться более чистого звука. Фоновый шум в реальном времени во время воспроизведения видео можно будет удалить, причем редактировать видеоролик для этого не понадобится.

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Этот впечатляющий трюк удалось отследить по новой утечке UI 8, пишет phonearena.com. речь идет об усовершенствовании функции Audio Eraser: обновленный инструмент на базе искусственного интеллекта сможет удалять нежелательные фоновые звуки, и это огромный шаг вперед по сравнению с тем, как это работало раньше.

Инсайдер IceUniverse поделился видео из внутренней сборки One UI 8 на базе Android 16. Потом это видео удалили, но в сети успели посмотреть, как функция Audio Eraser работает в реальном времени на видео. В частности, можно было понять, что удалять лишние звуки можно будет, не переходя в режим редактирования видео. Как отмечает издание, до сих пор без такого редактирования для устранения шума было не обойтись.

Правда, сама компания Samsung слухи насчет обновления Audio Eraser до сих пор не комментировала.

Что касается функции Audio Eraser, то она была представлена в серии Galaxy S25. С версией One UI 7 эта функция появилась на старых телефонах Galaxy, которые поддерживают обновление. А обновленная One UI 8, по всей видимости, появится в новых смартфонах Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, которые будут представлены на следующей неделе.

Эти два складных телефона и станут первыми гаджетами, которые будут поставляться с One UI 8 «из коробки».

Напомним, новые смартфоны Galaxy от Samsung будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 9 июля. Причем речь идет не о двух, а сразу о трех премьерах: кроме уже названных Galaxy Z Fold 7 и Flip 7, там ждут и бюджетный складной Galaxy Z Flip 7 FE.

Также Фокус писал, что некоторые смартфоны Samsung Galaxy уже пора выбросить, – ведь они не получат обновления One UI 8 на базе Android 16.

Еще стало известно о нескольких скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками.