Відсканував — втратив гроші: чим може нашкодити звичайний QR-код і як розпізнати загрозу

Шахраї можуть підміняти QR-коди, щоб обманом отримувати дані та красти гроші з рахунків користувачів.

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Уперше інформація про цей метод з'явилася 2023 року, але злочинці досі активно його застосовують, оскільки люди не турбуються про захист. Видання How to Geek розповіло, що виявити шкідливий QR-код і врятуватися допоможуть захищені сканери.

Звичайні QR-сканери просто декодують код і перенаправляють за будь-яким посиланням, зазначеним за ним, без будь-якої перевірки. Захищені QR-сканери, навпаки, перевіряють безпеку кінцевої сторінки ще до переходу за посиланням.

Автор порекомендував три безпечні сканери для смартфонів, які використовує сам: Trend Micro, Sophos Intercept X, Lionic. Він звернув увагу, що додатки працюють неоднаково, наприклад, Trend Micro позначив URL-адресу небезпечною, тоді як два інших назвали її безпечною. Тому краще перевіряти посилання кількома інструментами для надійності.

Такі заходи безпеки можуть здатися надмірними й обтяжливими, але краще проявити більше обережності, ніж втратити гроші або передати цінну інформацію до рук зловмисників. При цьому варто виробити звичку не сканувати QR-коди бездумно, особливо з листівок, плакатів, випадкових текстів або в громадських місцях. У разі, якщо код пропонує завантажити щось на смартфон, варто перевірити його кількома інструментами.

Раніше писали, що хакери можуть атакувати мільйони смартфонів через помилку Android. Вона дає змогу зловмисникам здійснювати дії в додатках без згоди власників пристроїв, а починається все з повідомлення з посиланням.

Писали також про вірус SparkKitty, який краде інформацію зі скріншотів, що зберігаються на смартфонах. Наприклад, вона може передати хакерам seed-фрази для отримання доступу до криптогаманців.