Як не платити за мобільний інтернет закордоном: просто завантажте безкоштовну eSIM

Ніхто не хоче переплачувати за використання мереж домашнього оператора за кордоном, але є одна лазівка, яка допоможе заощадити на інтернет-послугах у Європі.

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Досліджуючи найкращі тарифні плани eSIM для подорожей за кордон, журналісти натрапили на лазівку, що може дозволити повністю безкоштовно користуватися мобільним інтернетом під час поїздок або ж просто певний час, якщо ви мешкаєте в одній із країн ЄС, пише techadvisor.com.

Низка операторів eSIM пропонують безкоштовні пробні періоди в деяких країнах. Залежно від місця розташування та тривалості вашого перебування, ви можете скористатися безкоштовними пробними періодами від різних операторів і не платити за мобільний інтернет.

Потрібно бути обережним, щоб кожна пробна пропозиція не активувалася автоматично, щойно ви прибудете в пункт призначення. Також пам'ятайте, що тарифні плани eSIM зазвичай покривають тільки мобільний інтернет, тому з вас однаково може стягуватися плата за роумінг під час надсилання SMS або здійснення та прийому дзвінків через мобільну мережу. Однак ви можете уникнути цього, використовуючи додатки для обміну повідомленнями, як-от WhatsApp.

У будь-якому разі ці безкоштовні пробні періоди eSIM можуть значно скоротити витрати на мобільний інтернет за кордоном.

У Великій Британії, наприклад, найкращу пропозицію на пробний період eSIM пропонує оператор Nomad: 1 ГБ даних у 48 країнах, дійсний протягом трьох днів. Є пробні версії eSIM від Airalo (1 ГБ даних, 7 напрямків, термін дії 1 день), GigSky (100-500 МБ даних, термін дії 7-15 днів), iRoamly (500 МБ даних, більше ніж 100 напрямків, термін дії 1 день) і SIM Local (незазначений обсяг даних, термін дії 1 день).

В інших країнах ЄС у місцевих операторів є подібні пропозиції.

Для довідки: eSIM (embedded SIM) — вбудована електронна SIM-картка. На відміну від звичайної SIM-ки, її не потрібно вставляти та витягувати, оскільки вона вже перебуває в смартфоні. eSIM дає змогу підключатися до мобільної мережі без фізичної SIM-картки і може використовуватися паралельно з нею.

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