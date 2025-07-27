Корисно знати українцям: як і навіщо блокувати SIM-картки на телефоні Android

Жителям тимчасово окупованих територій України важливо знати, як заблокувати SIM-карту для захисту своїх даних. І не тільки їм...

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SIM-карта дає змогу пристрою здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та підключатися до інтернету. Вона надає номер телефону, який ідентифікує смартфон у мережі операторів, і гарантує отримання текстових повідомлень із важливою інформацією, як-от банківські сповіщення, коди підтвердження та особисті повідомлення. Тому важливо знати, як її заблокувати, якщо до телефону просять доступ представники російських спецслужб і відомств. Інструкцію розмістило видання androidpolice.com.

Навіщо блокувати SIM-картки

Блокування SIM-карти — це рівень безпеки, крім блокування екрана, який запобігає використанню послуг оператора. Воно відрізняється від блокування мобільного телефону "під оператора", яке означає, що телефон може використовувати SIM-карти тільки певного оператора.

Блокування являє собою PIN-код, який необхідно вводити під час кожного увімкнення телефону, навіть якщо SIM-карта переставляється в інший пристрій. Цей додатковий рівень безпеки запобігає використанню SIM-ки на будь-якому телефоні без знання PIN-коду розблокування.

PIN-код SIM-карти також відрізняється від PIN-коду блокування екрана пристрою. Це теж додатковий рівень захисту, призначений для запобігання несанкціонованому доступу до SIM-картки. PIN-код зазвичай надається оператором зв'язку або може бути змінений у налаштуваннях телефону.

Причиною активації блокування "сімки" може бути, наприклад, фішинг SIM-карти. Шахраї використовують його, щоб отримати доступ до SIM-картки жертви та керувати її мобільним пристроєм. Для цього вони збирають якомога більше особистої інформації з акаунтів жертви в соціальних мережах та інших місцях. Потім вони обманюють оператора і його службу підтримки, змушуючи їх повірити, що саме жертва зв'язалася з ними і попросила перенести її номер на запасну SIM-карту, що належить їм (шахраям). Однак блокування не дасть змоги шахраєві отримати доступ до SIM-картки та мережі оператора через неї.

SIM-карта для смартфона Фото: Getty Images

Як активувати та змінити блокування SIM-карти

Для налаштування блокування SIM-карти необхідно ввести код доступу за замовчуванням, встановлений оператором. PIN-код SIM-карти за замовчуванням вказано на упаковці телефону.

Переконайтеся, що ви знаєте PIN-код за замовчуванням, перш ніж налаштовувати блокування SIM-карти, тому що після кількох неправильних спроб доступу до SIM-карти ви будете заблоковані.

Запустіть застосунок "Налаштування".

Прокрутіть униз і виберіть "Безпека та конфіденційність".

Виберіть "Додаткові налаштування безпеки" в нижній частині сторінки.

Натисніть "Блокування SIM-карти".

Переведіть перемикач "Блокування SIM-карти" в положення "Увімкнено".

Вам може бути запропоновано ввести PIN-код за замовчуванням.

Після увімкнення натисніть "Змінити PIN-код SIM-карти", щоб змінити PIN-код.

Введіть старий PIN-код, потім новий PIN-код і натисніть "ОК". Будьте уважні під час введення старого PIN-коду. Введення неправильного PIN-коду три рази поспіль блокує SIM-картку і вимагає придбання нової.

Ви можете перевірити, чи спрацювало це, переставивши SIM-карту в інший мобільний телефон. Під час перенесення SIM-карти на інший телефон, чи то iPhone, чи то Android, ви не зможете використовувати її, доки її не буде розблоковано.

SIM-карта в телефоні Фото: Getty Images

Що станеться, якщо випадково заблокувати SIM-карту

Якщо ви випадково заблокуєте SIM-карту через триразове введення неправильного PIN-коду, телефон запропонує ввести персональний ключ розблокування (PUK) — восьмизначне число. Цей код вказано на упаковці від SIM-карти.

Якщо у вас немає коробки, зверніться до свого оператора зв'язку і підтвердіть свій PUK-код, щоб отримати його.

Збережіть новий PIN-код SIM-карти в одному з найкращих менеджерів паролів для Android, щоб ніколи його не втратити.

Що робити, якщо на смартфоні eSIM замість фізичної SIM-картки

Ви все одно можете активувати блокування SIM-карти, навіть якщо у вас eSIM. Якщо фізична SIM-карта заблокована, будь-хто може зняти її і розблокувати на іншому пристрої. А ось eSIM безпечніша, оскільки її неможливо витягти з телефону, тому розблокувати її без PIN-коду складніше.

Щоб активувати блокування SIM-карти на eSIM, потрібно виконати дії, описані вище.

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