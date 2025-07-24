Популярні смартфони Samsung зіткнулися з дратівливою проблемою: як її вирішили

Останнє оновлення One UI 7 від Samsung, за всіх своїх нових функцій, викликало збій на деяких телефонах — і роздратування у їхніх власників.

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На смартфонах Galaxy Z Flip після використання Smart View на головному екрані стала з'являтися чорна смуга, пише gizmochina.com. Проблема виникає, коли користувачі складають телефон і вимикають Smart View, при тому, що співвідношення сторін екрана встановлено на "Повний екран на підключеному пристрої".

Чорна смуга з'являється на якийсь час, але все одно дратує. Причому неприємності поки що пов'язані тільки з моделями Z Flip — принаймні, від користувачів Galaxy Z Fold 7 і Galaxy S25 скарг не надходило.

Samsung підтвердила наявність проблеми і запропонувала досить простий спосіб її вирішення. Щоб уникнути появи чорної смуги, змініть налаштування Smart View, провівши вниз по екрану швидких налаштувань, торкнувшись значка Smart View, під'єднавшись до пристрою і натиснувши плаваючу кнопку Smart View.

Потім перейдіть у розділ "Додаткові параметри" > "Налаштування" і виберіть "Повноекранний режим на телефоні". Це має усунути появу чорної смуги під час складання пристрою.

Хоча помилка не впливає на загальну продуктивність, вона може погіршити загальне враження від використання 6,7-дюймового AMOLED-дисплея серії Flip. Samsung також повідомила, що готує оновлення програмного забезпечення для повного усунення проблеми. Після виходу оновлення користувачі зможуть встановити його, перейшовши в розділ "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Завантажити та встановити".

Нагадаємо, раніше зі смартфоном Samsung Galaxy Z Flip 7 вже були серйозні проблеми. Вони стосувалися недоліку, пов'язаного із зовнішнім екраном.

Також Фокус повідомляв, які смартфони можна купити замість нового Galaxy Z Flip 7. Наприклад, інший телефон Samsung — торішній Galaxy Z Flip 6 — вийде і кращим, і дешевшим.

Ще повідомлялося, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.

Між іншим, у телефонів Galaxy виявилися приховані, але корисні функції. Йшлося про функції One UI 7 для цієї лінійки, серед яких називалися нова плавна анімація заряджання і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.