Популярные смартфоны Samsung столкнулись с раздражающей проблемой: как ее решили

Последнее обновление One UI 7 от Samsung, при всех своих новых функциях, вызвало сбой на некоторых телефонах – и раздражение у их владельцев.

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На смартфонах Galaxy Z Flip после использования Smart View на главном экране стала появляться черная полоса, пишет gizmochina.com. Проблема возникает, когда пользователи складывают телефон и отключают Smart View, при том, что соотношение сторон экрана установлено на «Полный экран на подключенном устройстве».

Черная полоса появляется на какое-то время, но все равно раздражает. Причем неприятности пока что связаны только с моделями Z Flip – по крайней мере, от пользователей Galaxy Z Fold 7 и Galaxy S25 жалоб не поступало.

Samsung подтвердила наличие проблемы и предложила довольно простой способ ее решения. Чтобы избежать появления черной полосы, измените настройки Smart View, проведя вниз по экрану быстрых настроек, коснувшись значка Smart View, подключившись к устройству и нажав плавающую кнопку Smart View.

Затем перейдите в раздел «Дополнительные параметры» > «Настройки» и выберите «Полноэкранный режим на телефоне». Это должно устранить появление чёрной полосы при складывании устройства.

Хотя ошибка не влияет на общую производительность, она может ухудшить общее впечатление от использования 6,7-дюймового AMOLED-дисплея серии Flip. Samsung также сообщила, что готовит обновление программного обеспечения для полного устранения проблемы. После выхода обновления пользователи смогут установить его, перейдя в раздел «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить».

Напомним, ранее со смартфоном Samsung Galaxy Z Flip 7 уже были серьезные проблемы. Они касались недостатка, связанного с внешним экраном.

Также Фокус сообщал, какие смартфоны можно купить вместо нового Galaxy Z Flip 7. Например, другой телефон Samsung – прошлогодний Galaxy Z Flip 6 – выйдет и лучше, и дешевле.

Еще сообщалось, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.

Между прочим, у телефонов Galaxy обнаружились скрытые, но полезные функции. Речь шла о функциях One UI 7 для этой линейки, среди которых назывались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками.