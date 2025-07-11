Samsung не смогла решить крупную проблему Galaxy Z Flip 7: с чем столкнутся владельцы

Samsung официально представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip 7 и выпустит его в продажу 25 июля. Однако разработчикам не удалось исправить недостаток серии, связанный с внешним экраном.

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Samsung внедрила новую технологию Flex Window с безрамочной панелью, которая огибает вырезы под две камеры, но до сих пор ограничивает функциональность окон. Такими наблюдениями поделился журналист портала Android Authority Райан Хайнс.

Samsung всегда старалась максимально загнать в рамки контент на внешних экранах своих складных смартфонов. Изначально на внешних экранах отображались лишь уведомления и предварительный просмотр первой половины сообщений. Чтобы быстро напечатать ответ на 1,6 дюймовой поверхности, приходилось устанавливать Coverscreen OS.

Виджеты у Samsung очень хорошие, но нельзя настроить доступ к любимым приложениям для легкого запуска в сложенном режиме. Для этого приходится использовать сервис Good Lock, который многим может показаться сложным. По мнению аналитика, достаточно было сделать простую панель или список приложений, но Samsung все еще не решилась на такой шаг. По мнению автора, это сильно портит впечатление от смартфона за 1100 долларов.

Пример Motorola Razr показывает, что это вполне реально. Компания не стремилась к идеальному внешнему экрану, вместо этого позволила приложениям обходить вырезы под двойную камеру и одним жестом изменить размер окна при необходимости. Благодаря этому любое приложение можно запустить с соотношением сторон, которое не предусматривалось разработчиками. Были слухи, что Samsung оснастит Galaxy Z Flip 7 внешним дисплеем, больше похожим на Motorola Razr Ultra, но они не оправдались.

Samsung не имеет привычки кардинально менять то, что уже работает. Однако внедрение новой безрамочной технологии Flex Window свидетельствует о том, что Samsung наконец-то вышла за рамки своих Galaxy, и это положительный сигнал. Новый 4,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц стал больше и ярче, чем раньше, достигая максимальной яркости 2600 нит при рамке всего около 1,25 мм с каждой стороны.

Ранее эксперты назвали 5 причин купить Galaxy Z Flip 7 вместо Motorola и Xiaomi. Они высоко оценили ее удобство, качество дисплея и аккумулятор.