Samsung не змогла вирішити велику проблему Galaxy Z Flip 7: з чим зіткнуться власники

Samsung офіційно представила новий складаний смартфон Galaxy Z Flip 7 і випустить його в продаж 25 липня. Однак розробникам не вдалося виправити недолік серії, пов'язаний із зовнішнім екраном.

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Samsung впровадила нову технологію Flex Window з безрамковою панеллю, яка огинає вирізи під дві камери, але досі обмежує функціональність вікон. Такими спостереженнями поділився журналіст порталу Android Authority Раян Хайнс.

Samsung завжди намагалася максимально загнати в рамки контент на зовнішніх екранах своїх складних смартфонів. Спочатку на зовнішніх екранах відображалися лише повідомлення і попередній перегляд першої половини повідомлень. Щоб швидко надрукувати відповідь на 1,6 дюймової поверхні, доводилося встановлювати Coverscreen OS.

Віджети у Samsung дуже хороші, але не можна налаштувати доступ до улюблених додатків для легкого запуску в складеному режимі. Для цього доводиться використовувати сервіс Good Lock, який багатьом може здатися складним. На думку аналітика, достатньо було зробити просту панель або список додатків, але Samsung все ще не зважилася на такий крок. На думку автора, це сильно псує враження від смартфона за 1100 доларів.

Приклад Motorola Razr показує, що це цілком реально. Компанія не прагнула ідеального зовнішнього екрана, натомість дозволила додаткам обходити вирізи під подвійну камеру та одним жестом змінити розмір вікна за потреби. Завдяки цьому будь-який додаток можна запустити зі співвідношенням сторін, яке не передбачалося розробниками. Були чутки, що Samsung оснастить Galaxy Z Flip 7 зовнішнім дисплеєм, більше схожим на Motorola Razr Ultra, але вони не справдилися.

Samsung не має звички кардинально змінювати те, що вже працює. Однак впровадження нової безрамкової технології Flex Window свідчить про те, що Samsung нарешті вийшла за рамки своїх Galaxy, і це позитивний сигнал. Новий 4,1-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц став більшим та яскравішим, ніж раніше, досягаючи максимальної яскравості 2600 ніт за рамки всього близько 1,25 мм з кожного боку.

Раніше експерти назвали 5 причин купити Galaxy Z Flip 7 замість Motorola і Xiaomi. Вони високо оцінили її зручність, якість дисплея та акумулятор.