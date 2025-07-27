Полезно знать украинцам: как и зачем блокировать SIM-карты на телефоне Android

Жителям временно оккупированных территорий Украины важно знать, как заблокировать SIM-карту для защиты своих данных. И не только им…

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SIM-карта позволяет устройству совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и подключаться к интернету. Она предоставляет номер телефона, который идентифицирует смартфон в сети операторов, и гарантирует получение текстовых сообщений с важной информацией, такой как банковские оповещения, коды подтверждения и личные сообщения. Поэтому важно знать, как ее заблокировать, если к телефону просят доступ представители российских спецслужб и ведомств. Инструкцию разместило издание androidpolice.com.

Зачем блокировать SIM-карты

Блокировка SIM-карты — это уровень безопасности, помимо блокировки экрана, который предотвращает использование услуг оператора. Она отличается от блокировки мобильного телефона "под оператора", которая означает, что телефон может использовать SIM-карты только определенного оператора.

Блокировка представляет собой PIN-код, который необходимо вводить при каждом включении телефона, даже если SIM-карта переставляется в другое устройство. Этот дополнительный уровень безопасности предотвращает использование SIM-ки на любом телефоне без знания PIN-кода разблокировки.

PIN-код SIM-карты также отличается от PIN-кода блокировки экрана устройства. Это тоже дополнительный уровень защиты, предназначенный для предотвращения несанкционированного доступа к SIM-карте. PIN-код обычно предоставляется оператором связи или может быть изменен в настройках телефона.

Причиной активации блокировки "симки" может быть, к примеру, фишинг SIM-карты. Мошенники используют его, чтобы получить доступ к SIM-карте жертвы и управлять ее мобильным устройством. Для этого они собирают как можно больше личной информации из аккаунтов жертвы в социальных сетях и других местах. Затем они обманывают оператора и его службу поддержки, заставляя их поверить, что именно жертва связалась с ними и попросила перенести ее номер на запасную SIM-карту, принадлежащую им (мошенникам). Однако блокировка не позволит мошеннику получить доступ к SIM-карте и сети оператора через нее.

SIM-карта для смартфона Фото: Getty Images

Как активировать и изменить блокировку SIM-карты

Для настройки блокировки SIM-карты необходимо ввести код доступа по умолчанию, установленный оператором. PIN-код SIM-карты по умолчанию указан на упаковке телефона.

Убедитесь, что вы знаете PIN-код по умолчанию, прежде чем настраивать блокировку SIM-карты, так как после нескольких неправильных попыток доступа к SIM-карте вы будете заблокированы.

Запустите приложение "Настройки".

Прокрутите вниз и выберите "Безопасность и конфиденциальность".

Выберите "Дополнительные настройки безопасности" в нижней части страницы.

Нажмите "Блокировка SIM-карты".

Переведите переключатель "Блокировка SIM-карты" в положение "Вкл.".

Вам может быть предложено ввести PIN-код по умолчанию.

После включения нажмите "Изменить PIN-код SIM-карты", чтобы изменить PIN-код.

Введите старый PIN-код, затем новый PIN-код и нажмите "ОК". Будьте внимательны при вводе старого PIN-кода. Ввод неправильного PIN-кода три раза подряд блокирует SIM-карту и требует приобретения новой.

Вы можете проверить, сработало ли это, переставив SIM-карту в другой мобильный телефон. При переносе SIM-карты на другой телефон, будь то iPhone или Android, вы не сможете использовать ее, пока она не будет разблокирована.

SIM-карта в телефоне Фото: Getty Images

Что произойдет, если случайно заблокировать SIM-карту

Если вы случайно заблокируете SIM-карту из-за трехкратного ввода неверного PIN-кода, телефон предложит ввести персональный ключ разблокировки (PUK) — восьмизначное число. Этот код указан на упаковке от SIM-карты.

Если у вас нет коробки, обратитесь к своему оператору связи и подтвердите свой PUK-код, чтобы получить его.

Сохраните новый PIN-код SIM-карты в одном из лучших менеджеров паролей для Android, чтобы никогда его не потерять.

Что делать, если на смартфоне eSIM вместо физической SIM-карты

Вы все равно можете активировать блокировку SIM-карты, даже если у вас eSIM. Если физическая SIM-карта заблокирована, любой может снять ее и разблокировать на другом устройстве. А вот eSIM более безопасна, поскольку ее невозможно извлечь из телефона, поэтому разблокировать ее без PIN-кода сложнее.

Чтобы активировать блокировку SIM-карты на eSIM, нужно выполнить действия, описанные выше.

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