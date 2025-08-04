Не поспішайте викидати телевізори Samsung: проблему масштабного збою вирішено

Інцидент із телевізорами Samsung Smart TV вичерпано, а масштабний збій, який стався в роботі цих моделей, вдалося ліквідувати.

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Раніше постраждалі від збою користувачі повідомляли, що на їхніх телевізорах не завантажуються YouTube, Netflix, Amazon Prime Video і навіть TV Plus від самої компанії Samsung, нагадує androidpolice.com. Замість запуску програми спостерігалася помилка "202". При цьому всі названі сервіси нормально працювали на інших телевізорах.

Власники проблемних телевізорів обговорювали проблему на форумі Reddit і скаржилися в службу техпідтримки Samsung.

Через деякий час компанія підтвердила наявність проблеми із запуском додатків на своїх смарт-телевізорах. Представники пояснили, що неприємності трапилися через збій у роботі серверів, але цей збій був короткочасним, і проблему вже усунуто.

Це підтверджують і самі користувачі, які повідомляють, що додатки знову працюють і нормально запускаються на їхніх телевізорах.

Експерти видання зазначають, що зазвичай помилка 202 пов'язана з проблемами з інтернетом, але тут йшлося саме про проблеми з DNS (системою доменних імен) з боку Samsung. За ідеєю, якщо Google DNS налаштований як власний DNS-сервер, проблем не повинно було бути, — однак на збій скаржилися навіть деякі користувачі з налаштуваннями DNS за замовчуванням.

Загалом, як зазначають фахівці, перебої в роботі телевізора можна усунути за допомогою перезапуску. Утримуйте кнопку живлення на пульті дистанційного керування доти, доки телевізор примусово не перезавантажиться.

Якщо проблема не зникає, то краще звернутися до служби підтримки для отримання додаткової інформації.

Нагадаємо, раніше "розумні" телевізори Samsung раптово перестали працювати. Проблему було зафіксовано ще 31 липня. Тисячі користувачів скаржилися на збій, ділилися скріншотами повідомлень про помилки та екранів скидання до заводських налаштувань. Деякі навіть припускали, що їхні телевізори несправні

Між іншим, сон біля телевізора може бути корисним. Зазвичай говорять про те, що "синє світло" екрана збиває циркадні ритми, але, як з'ясували медики, для деяких людей телевізор є частиною ритуалу засинання.