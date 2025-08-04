Не спешите выбрасывать телевизоры Samsung: проблема масштабного сбоя решена

Инцидент с телевизорами Samsung Smart TV исчерпан, а масштабный сбой, который произошел в работе этих моделей, удалось ликвидировать.

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Ранее пострадавшие от сбоя пользователи сообщали, что на их телевизорах не загружаются YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и даже TV Plus от самой компании Samsung, напоминает androidpolice.com. Вместо запуска приложения наблюдалась ошибка «202». При этом все названные сервисы нормально работали на других телевизорах.

Владельцы проблемных телевизоров обсуждали проблему на форуме Reddit и жаловались в службу техподдержки Samsung.

Через некоторое время компания подтвердила наличие проблемы с запуском приложений на своих смарт-телевизорах. Представители пояснили, что неприятности случились из-за сбоя в работе серверов, но этот сбой был кратковременным, и проблема уже устранена.

Это подтверждают и сами пользователи, которые сообщают, что приложения снова работают и нормально запускаются на их телевизорах.

Эксперты издания отмечают, что обычно ошибка 202 связана с проблемами с интернетом, но тут речь шла именно о проблемах с DNS (системой доменных имен) со стороны Samsung. По идее, если Google DNS настроен в качестве собственного DNS-сервера, проблем не должно было быть, – однако на сбой жаловались даже некоторые пользователи с настройками DNS по умолчанию.

В целом, как отмечают специалисты, перебои в работе телевизора можно устранить с помощи перезапуска. Удерживайте кнопку питания на пульте дистанционного управления до тех пор, пока телевизор принудительно не перезагрузится.

Если проблема не исчезает, то лучше обратиться в службу поддержки для получения дополнительной информации.

Напомним, ранее «умные» телевизоры Samsung внезапно перестали работать. Проблема была зафиксирована еще 31 июля. Тысячи пользователей жаловались на сбой, делились скриншотами сообщений об ошибках и экранов сброса до заводских настроек. Некоторые даже предполагали, что их телевизоры неисправны

Между прочим, сон у телевизора может быть полезным. Обычно говорят о том, что «синий свет» экрана сбивает циркадные ритмы, но, как выяснили медики, для некоторых людей телевизор является частью ритуала засыпания.