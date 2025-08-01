"Умные" телевизоры Samsung массово перестают работать во всем мире: что произошло (фото)
Телевизоры Samsung столкнулись с глобальным сбоем, из-за которого не загружались такие приложения, как Netflix и YouTube
Проблема с "умными" телевизорами Samsung возникла 31 июля. Тысячи пользователей сообщили о проблемах на таких платформах, как DownDetector, и в социальных сетях, пишет Notebookcheck.
Как отмечают в издании, количество сообщений о сбое резко возросло между 15:30 и 20:30 по тихоокеанскому времени 31 июля. На пике было зарегистрировано более 2500 инцидентов.
Пользователи делились скриншотами сообщений об ошибках и экранов сброса до заводских настроек. Некоторые из них предполагали, что их телевизоры неисправны, пока не узнали, что сбой произошел на стороне сервера.
Согласно данным DownDetector, 79% жалоб касались приложений, далее следуют проблемы со входом и проблемы с доступом к веб-сайту. В издании предполагают, проблема могла возникнуть из-за сбоя общего серверного компонента или облачной инфраструктуры, хотя Samsung еще не сделал никакого официального заявления.
На момент написания статьи сервисы постепенно восстанавливаются в нескольких областях, но пользователи все еще сообщают об остаточных проблемах, таких как вход в приложения, проблемы с конфигурацией DNS и отсутствие установки приложений.Важно
По данным The Verge, умные телевизоры Samsung уже восстанавливают свою работу. При этом причина сбоя пока непонятна.
Samsung публично не подтвердила проблемы на своем вебсайте или в социальных сетях. В свою очередь один пользователь Reddit утверждает, что получил ответ от службы поддержки Samsung, в котором компания сообщила "проинформирована о потенциальном прерывании работы телевизора Samsung" и что ее инженеры пытаются восстановить работу "как можно скорее".
Напомним, эксперты назвали телевизор с лучшим OLED-дисплеем в 2025 году.