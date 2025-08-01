"Розумні" телевізори Samsung масово перестають працювати у всьому світі: що сталося (фото)

Телевізори Samsung зіткнулися з глобальним збоєм, через який не завантажувалися такі застосунки, як Netflix та YouTube

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Проблема з "розумними" телевізорами Samsung виникла 31 липня. Тисячі користувачів повідомили про проблеми на таких платформах, як DownDetector, та в соціальних мережах, пише Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, кількість повідомлень про збій різко зросла між 15:30 та 20:30 за тихоокеанським часом 31 липня. На піку було зареєстровано понад 2500 інцидентів.

Користувачі ділилися скріншотами повідомлень про помилки та екранів скидання до заводських налаштувань. Деякі з них припускали, що їхні телевізори несправні, поки не дізналися, що збій стався на стороні сервера.

Збій в роботі телевізора Samsung

Згідно з даними DownDetector, 79% скарг стосувалися додатків, далі йдуть проблеми зі входом та проблеми з доступом до вебсайту. У виданні припускають, проблема могла виникнути через збій спільного серверного компонента або хмарної інфраструктури, хоча Samsung ще не зробив жодної офіційної заяви.

Дані DownDetector

На момент написання статті сервіси поступово відновлюються в кількох областях, але користувачі все ще повідомляють про залишкові проблеми, такі як вхід у додатки, проблеми з конфігурацією DNS та відсутність встановлення додатків.

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За даними The Verge, розумні телевізори Samsung вже відновлюють свою роботу. При цьому причина збою наразі незрозуміла.

Samsung публічно не підтвердила проблеми на своєму вебсайті чи в соціальних мережах. Своєю чергою один користувач Reddit стверджує, що отримав відповідь від служби підтримки Samsung, в якій компанія повідомила "проінформована про потенційне переривання роботи телевізора Samsung" і що її інженери намагаються відновити роботу "якомога швидше".

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