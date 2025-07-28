Телевізор з найкращим OLED-дисплеєм: експерти назвали лідера у 2025 році (фото)

За результатами тестувань телевізор LG G5 OLED продемонстрував рекордну пікову яскравість, майже QD-OLED рівень колірного охоплення та частоту оновлення 165 Гц, що робить його ігровим дисплеєм вищого рівня.

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LG G5 OLED отримав нову чотиришарову панель W-OLED, частоту оновлення 165 Гц і найновіший процесор Alpha 11 Gen 2 зі штучним інтелектом, що забезпечило хорошу картинку та ігрову продуктивність, пише HomeTheaterReview. За словами оглядача порталу, це найбільш вражаючий OLED-дисплей, який йому доводилося тестувати у 2025 році.

Колір і точність

За словами експерта, відразу після встановлення LG G5 OLED забезпечує яскраві та збалансовані кольори, але ця продуктивність значною мірою залежить від вибраного режиму зображення. Незначні відхилення балансу білого та яскравості легко виправлялися за допомогою налаштувань меню.

Кольори LG G5

"Для перегляду фільмів та ігор на консолях він має чудову точність та значно покращує відтворення кольорів порівняно з торішнім G4. Я був шокований, виявивши, що в деяких випадках G5 тепер майже не поступається QD OLED- панелям і не сильно відстає від найкращих пропозицій Samsung", — зазначив автор.

При цьому оглядач помітив певне "тремтіння" поблизу чорного або на деяких сірих відтінках, коли підключив його до ПК, де я міг сидіти близько та спостерігати Крім того, при підключенні до комп’ютера можна спостерігати придушення деталей тіней, що також вимагає окремого налаштування.

Яскравість та вплив HDR

Повідомляється, що за яскравістю LG G5 OLED суттєво перевершує свого попередника Нова чотиришарова структура W-OLED від LG виводить G5 на територію, яка раніше була доступна лише для найяскравіших міні-LED-дисплеїв.

Як зазначає експерт, незалежно від того, чи дивитеся ви HDR-фільми, чи граєте в ігри в сонячній кімнаті, цей телевізор забезпечує достатню яскравість, щоб пробитися крізь навколишнє світло та зробити дзеркальні відблиски інтенсивними.

Робота LG G5 з навколишнім освітленням та відблисками

За його словами, у сценах з Baldur's Gate 3 G5 досяг понад 2200 ніт у світлих ділянках і понад 700 ніт на місцевості. Така продуктивність надає HDR-контенту яскравості та об'ємності, що рідко можна побачити на OLED-дисплеях.

"Цей дисплей створений для HDR. Незалежно від того, чи дивитеся ви блокбастери Dolby Vision, чи граєте в RTX HDR у комп'ютерних іграх, динамічний діапазон та дзеркальна деталізація не мають собі рівних", — йдеться в огляді.

Контрастність та локальне затемнення

Завдяки своїй самовипромінювальній піксельній структурі, LG G5 забезпечує ідеальний рівень чорного кольору, що характерно для всіх OLED-дисплеїв. Окремо оглядач відмітив збереження хорошої контрастності за різних умов освітлення.

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"Коли справа доходить до обробки навколишнього освітлення, LG G5 значно перевершує QD-OLED-дисплеї , особливо в умовах яскравого освітлення приміщення", — наголосив він.

Тестування показало, що LG G5 добре передає змішані сцени, такі як яскраві вікна на тлі затіненого інтер'єру. Глибокі чорні кольори та яскраві світлі відтінки поєднуються, створюючи відчуття глибини. Глянцеве покриття та висока пікова яскравість також значно підвищують сприйняття контрастності.

Ігри

За словами експерта, LG G5 OLED – це найкращий ігровий дисплей, який він тестував у 2025 році. Частота оновлення 165 Гц забезпечує плавний рух для ігор з високою частотою кадрів, особливо на ПК, а затримку введення 26 мс можна порівняти з OLED-моніторами з частотою оновлення 240 Гц.

Ігри на LG G5

Телевізор отримав чотири порти HDMI 2.1 та повну підтримку VRR. Експерт відмітив продуктивність LG G5 у HDR-іграх, зазначивши, що ігри Cyberpunk 2077 та Baldur's Gate 3 на ньому "абсолютно приголомшливо".

"LG G5 має винятково хорошу продуктивність руху завдяки високій частоті оновлення та майже миттєвому часу відгуку, що забезпечуються OLED-технологією. Сказати, що він перевершує Mini LED для ігор – це нічого не сказати", — сказано в статті.

LG G5 OLED: підсумки

На думку оглядача, для більшості людей, особливо геймерів, це найкращий дисплей, який можна придбати у 2025 році. Він перевершує QD-OLED-дисплеї в умовах навколишнього середовища, часом не поступається або навіть перевершує Mini-LED за вражаючим ефектом, а також забезпечує найкращу у своєму класі якість зображення з рухом та затримку введення.

"Після тестування десятків дисплеїв цього року я можу впевнено сказати, що LG G5 – найкращий з усіх, що я бачив, особливо для ПК-геймерів", — зазначив він.

Плюси LG G5 OLED

найкраща у своєму класі продуктивність у яскраво освітленій кімнаті;

обробка навколишнього освітлення;

вплив HDR на налаштування;

швидка частота 165 Гц;

відмінний глянцевий екран.

Мінуси LG G5 OLED:

згладжування в темних сценах;

затінення за текстом;

зелене тонування з кута;

повільне меню.

Нагадаємо, експерти протестували низку недорогих телевізорів, та дійшли до висновку, що 70-дюймовий Sharp GK4245K пропонує найкраще співвідношення ціни, якості зображення та розміру екрана.