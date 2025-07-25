Бюджетний телевізор з гігантським екраном: названа найкраща 70-дюймова модель (фото)

Експерти протестували низку недорогих телевізорів, та дійшли до висновку, що 70-дюймовий Sharp GK4245K (70GK4245K) пропонує найкраще співвідношення ціни, якості зображення та розміру екрана.

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Тестування показали, що телевізор Sharp 70GK4245K має низку переваг. Ця бюджетна модель може похвалитися величезним екраном, пристойною картинкою та ціною менш як 700 доларів, пише портал What Hi-Fi?.

Хоча телевізор не ідеальний, для своєї вартості він пропонує якісне зображення. За словами тестувальників, картинка значно яскравіша, ніж вони очікували, виходячи зі свого досвіду з дешевими телевізорами.

"Це проявляється як у приємно чітких та насичених світлих ділянках HDR-зображення, так і в поважній стійкій яскравості повноекранних HDR-знімків", — зазначили експерти.

Телевізор Sharp 70GK4245K Фото: What Hi-Fi?

Телевізор не має підключення HDMI 2.1, однак пропонує надійну підтримку HDR. Окрім стандартних форматів HDR10 та HLG, він може розпізнавати сигнали Dolby Vision, що є рідкістю для телевізорів за такою ціною. Використання програмного забезпечення Tivo також означає надійну підтримку застосунків.

Ще дві рідкісні переваги для бюджетної моделі — змінна частота оновлення (VRR) та автоматичний режим низької затримки (ALLM), що дозволяє телевізору відповідати частоті кадрів сигналу та зменшувати затримку.

Задня панель Sharp 70GK4245K Фото: What Hi-Fi? Пульт від Sharp 70GK4245K Фото: What Hi-Fi?

Для геймерів Sharp GK4245K може відтворювати ігри з роздільною здатністю 1080p/120Hz. Тож гравці на PS5 та Xbox Series S/X можуть отримати вищу частоту кадрів, хоча й на шкоду роздільній здатності.

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Щодо недоліків Sharp 70GK4245K, експерти вказали на деякі проблеми з помутнінням підсвічування, особливо під час темних сцен та занадто слабкий звук. Окрім того, ніжки телевізора мають лише одну конфігурацію, що обмежую варіанти його розташування.

"Але, навіть з цими застереженнями, ми раді повідомити, що якщо ви хочете гігантський 70-дюймовий телевізор, який не спустошить ваш гаманець, то Sharp GK4245K — це те, що вам потрібно", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращий OLED-телевізор за результатами тестів.

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