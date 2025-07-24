У телевізора є можливості, про які ви й не знали: як активувати корисні функції

USB-порти вже вважаються застарілою технологією, але не треба їх недооцінювати. Насправді універсальних функцій у них набагато більше, ніж прийнято думати.

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Після початкового налаштування більшість людей рідко взаємодіють зі своїм Smart TV безпосередньо, пише zdnet.com. Здавалося б, у цьому немає необхідності — адже є бездротове підключення, додатки для смартфонів і пульти дистанційного керування.

Але вам може стати в пригоді і порт USB 2.0, розташований поруч з основними портами HDMI (і часто непомітний на задній або бічній панелі). Видання пропонує кілька способів використання.

Перетворіть телевізор на медіаплеєр

Більшість нових моделей телевізорів оснащені парою портів USB 2.0, а часто і портом USB 3.0 для більш швидкої передачі даних. Тож екран вашого телевізора цілком підійде для перегляду галереї зображень або відео — достатньо просто під'єднати USB-флеш-накопичувач.

Можна і запрограмувати телевізор на відтворення слайд-шоу в режимі очікування, залишивши флешку під'єднаною. Ваші медіафайли не будуть автоматично переноситися в кеш або внутрішню пам'ять телевізора, оскільки він зчитуватиме файли безпосередньо з флеш-накопичувача.

Телевізор — "робочий простір"

Підійде для тих, хто не хоче перевантажувати монітор електронними таблицями, документами, векторною графікою, відео та веб-сторінками.

Найпоширеніший розмір монітора для творчих людей і професіоналів — 27 дюймів. Купівля декількох високоякісних моніторів (або великих 32-дюймових панелей) може обійтися дуже дорого. Але якщо ви готові пожертвувати точністю передачі кольору і роздільною здатністю заради більшого простору, наприклад, на 55-дюймовому екрані телевізора, ви можете використовувати Bluetooth-адаптер для під'єднання бездротових периферійних пристроїв, як-от миша або клавіатура.

Великий дисплей забезпечує більше місця для багатозадачності, роботи над складними проектами та одночасного перегляду безлічі відкритих вікон.

Старий телевізор як транслятор

Деякі стримінгові пристрої (наприклад, Amazon Fire Stick попереднього покоління і Google Chromecast) можуть заряджатися від телевізора, водночас роблячи його більш інтелектуальним.

Пристрої для потокової передачі даних підключаються безпосередньо до телевізорів через порти HDMI, але в деяких випадках стане в нагоді і USB. Тобто пристрій для потокової передачі дає змогу взагалі не підключатися до розетки — він і сам заряджається від телевізора, і служить зарядкою для нього. Неідеальний сценарій, але цілком робочий, зазначають експерти.

Насправді практично будь-який пристрій можна зарядити через USB-порт телевізора, використовуючи відповідний кабель.

Оновлення ПЗ

Якщо на вашому Smart TV немає інтернету або ви використовуєте звичайний телевізор, вкрай важливо оновлювати програмне забезпечення — а це можна зробити за допомогою USB-накопичувача.

Раніше Фокус писав про найкращі телевізори з екраном 85 дюймів. До списку потрапили моделі від Samsung, Sony, TCL, LG і Hisense.

А якщо ви фанат відеоігор, то вам стане в пригоді матеріал про те, які моделі телевізорів підійдуть для геймерів. У рейтингу знову опинилися Samsung, Hisense і кілька варіантів LG.