У телевизора есть возможности, о которых вы и не знали: как активировать полезные функции

USB-порты уже считаются устаревшей технологией, но не надо их недооценивать. На самом деле универсальных функций у них гораздо больше, чем принято думать.

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После первоначальной настройки большинство людей редко взаимодействуют со своим Smart TV напрямую, пишет zdnet.com. Казалось бы, в этом нет необходимости – ведь есть беспроводное подключение, приложения для смартфонов и пульты дистанционного управления.

Но вам может пригодиться и порт USB 2.0, расположенный рядом с основными портами HDMI (и часто незаметный на задней или боковой панели). Издание предлагает несколько способов использования.

Превратите телевизор в медиаплеер

Большинство новых моделей телевизоров оснащены парой портов USB 2.0, а часто и портом USB 3.0 для более быстрой передачи данных. Так что экран вашего телевизора вполне подойдет для просмотра галереи изображений или видео – достаточно просто подключить USB-флеш-накопитель.

Можно и запрограммировать телевизор на воспроизведение слайд-шоу в режиме ожидания, оставив флешку подключенной. Ваши медиафайлы не будут автоматически переноситься в кэш или внутреннюю память телевизора, так как он будет считывать файлы непосредственно с флеш-накопителя.

Телевизор — «рабочее пространство»

Подойдет для тех, кто не хочет перегружать монитор электронными таблицами, документами, векторной графикой, видео и веб-страницами.

Самый распространённый размер монитора для творческих людей и профессионалов — 27 дюймов. Покупка нескольких высококачественных мониторов (или больших 32-дюймовых панелей) может обойтись очень дорого. Но если вы готовы пожертвовать точностью цветопередачи и разрешением ради большего пространства, например, на 55-дюймовом экране телевизора, вы можете использовать Bluetooth-адаптер для подключения беспроводных периферийных устройств, таких как мышь или клавиатура.

Большой дисплей обеспечивает больше места для многозадачности, работы над сложными проектами и одновременного просмотра множества открытых окон.

Старый телевизор как транслятор

Некоторые стриминговые устройства (например, Amazon Fire Stick предыдущего поколения и Google Chromecast) могут заряжаться от телевизора, в то же время делая его более интеллектуальным.

Устройства для потоковой передачи данных подключаются напрямую к телевизорам через порты HDMI, но в некоторых случаях пригодится и USB. То есть устройство для потоковой передачи позволяет вообще не подключаться к розетке – оно и само заряжается от телевизора, и служит зарядкой для него. Неидеальный сценарий, но вполне рабочий, отмечают эксперты.

На самом деле практически любое устройство можно зарядить через USB-порт телевизора, используя подходящий кабель.

Обновление ПО

Если на вашем Smart TV нет интернета или вы используете обычный телевизор, крайне важно обновлять программное обеспечение – а это можно сделать с помощью USB-накопителя.

Ранее Фокус писал про лучшие телевизоры с экраном 85 дюймов. В список попали модели от Samsung, Sony, TCL, LG и Hisense.

А если вы фанат видеоигр, то вам пригодится материал о том, какие модели телевизоров подойдут для геймеров. В рейтинге снова оказались Samsung, Hisense и несколько вариантов LG.