Бюджетный телевизор с гигантским экраном: названа лучшая 70-дюймовая модель (фото)

Эксперты протестировали ряд недорогих телевизоров, и пришли к выводу, что 70-дюймовый Sharp GK4245K (70GK4245K) предлагает наилучшее соотношение цены, качества изображения и размера экрана.

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Тестирования показали, что телевизор Sharp 70GK4245K обладает рядом преимуществ. Эта бюджетная модель может похвастаться огромным экраном, приличной картинкой и ценой менее 700 долларов, пишет портал What Hi-Fi?

Хотя телевизор не идеален, для своей стоимости он предлагает качественное изображение. По словам тестировщиков, картинка значительно ярче, чем они ожидали, исходя из своего опыта с дешевыми телевизорами.

"Это проявляется как в приятно четких и насыщенных светлых участках HDR-изображения, так и в уважительной устойчивой яркости полноэкранных HDR-снимков", — отметили эксперты.

Телевизор Sharp 70GK4245K Фото: What Hi-Fi?

Телевизор не имеет подключения HDMI 2.1, однако предлагает надежную поддержку HDR. Кроме стандартных форматов HDR10 и HLG, он может распознавать сигналы Dolby Vision, что является редкостью для телевизоров по такой цене. Использование программного обеспечения Tivo также означает надежную поддержку приложений.

Еще два редких преимущества для бюджетной модели — переменная частота обновления (VRR) и автоматический режим низкой задержки (ALLM), что позволяет телевизору соответствовать частоте кадров сигнала и уменьшать задержку.

Задняя панель Sharp 70GK4245K Фото: What Hi-Fi? Пульт от Sharp 70GK4245K Фото: What Hi-Fi?

Для геймеров Sharp GK4245K может воспроизводить игры с разрешением 1080p/120Hz. Поэтому игроки на PS5 и Xbox Series S/X могут получить более высокую частоту кадров, хотя и в ущерб разрешению.

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Относительно недостатков Sharp 70GK4245K, эксперты указали на некоторые проблемы с помутнением подсветки, особенно во время темных сцен и слишком слабый звук. Кроме того, ножки телевизора имеют только одну конфигурацию, что ограничивает варианты его расположения.

"Но, даже с этими оговорками, мы рады сообщить, что если вы хотите гигантский 70-дюймовый телевизор, который не опустошит ваш кошелек, то Sharp GK4245K — это то, что вам нужно", — подытожили обозреватели.

Напомним, ранее эксперты назвали лучший OLED-телевизор по результатам тестов.

Фокус также писал о том, какой Mini LED телевизор лучше купить: LG QNED93 или Sony Bravia 7.