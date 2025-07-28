Телевизор с лучшим OLED-дисплеем: эксперты назвали лидера в 2025 году (фото)

По результатам тестирований телевизор LG G5 OLED продемонстрировал рекордную пиковую яркость, почти QD-OLED уровень цветового охвата и частоту обновления 165 Гц, что делает его игровым дисплеем высшего уровня.

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LG G5 OLED получил новую четырехслойную панель W-OLED, частоту обновления 165 Гц и новейший процессор Alpha 11 Gen 2 с искусственным интеллектом, что обеспечило хорошую картинку и игровую производительность, пишет HomeTheaterReview. По словам обозревателя портала, это самый впечатляющий OLED-дисплей, который ему приходилось тестировать в 2025 году.

Цвет и точность

По словам эксперта, сразу после установки LG G5 OLED обеспечивает яркие и сбалансированные цвета, но эта производительность в значительной степени зависит от выбранного режима изображения. Незначительные отклонения баланса белого и яркости легко исправлялись с помощью настроек меню.

Цвета LG G5

"Для просмотра фильмов и игр на консолях он имеет превосходную точность и значительно улучшает воспроизведение цветов по сравнению с прошлогодним G4. Я был шокирован, обнаружив, что в некоторых случаях G5 теперь почти не уступает QD OLED-панелям и не сильно отстает от лучших предложений Samsung", — отметил автор.

При этом обозреватель заметил некоторое "дрожание" вблизи черного или на некоторых серых оттенках, когда подключил его к ПК, где я мог сидеть близко и наблюдать Кроме того, при подключении к компьютеру можно наблюдать подавление деталей теней, что также требует отдельной настройки.

Яркость и влияние HDR и яркость

Сообщается, что по яркости LG G5 OLED существенно превосходит своего предшественника Новая четырехслойная структура W-OLED от LG выводит G5 на территорию, которая ранее была доступна лишь для самых ярких мини-LED-дисплеев.

Как отмечает эксперт, независимо от того, смотрите ли вы HDR-фильмы или играете в игры в солнечной комнате, этот телевизор обеспечивает достаточную яркость, чтобы пробиться сквозь окружающий свет и сделать зеркальные блики интенсивными.

Работа LG G5 с окружающим освещением и бликами

По его словам, в сценах из Baldur's Gate 3 G5 достиг более 2200 нит в светлых участках и более 700 нит на местности. Такая производительность придает HDR-контенту яркости и объемности, что редко можно увидеть на OLED-дисплеях.

"Этот дисплей создан для HDR. Независимо от того, смотрите ли вы блокбастеры Dolby Vision или играете в RTX HDR в компьютерных играх, динамический диапазон и зеркальная детализация не имеют себе равных", — говорится в обзоре.

Контрастность и локальное затемнение

Благодаря своей самоизлучающей пиксельной структуре, LG G5 обеспечивает идеальный уровень черного цвета, что характерно для всех OLED-дисплеев. Отдельно обозреватель отметил сохранение хорошей контрастности при различных условиях освещения.

Важно

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"Когда дело доходит до обработки окружающего освещения, LG G5 значительно превосходит QD-OLED-дисплеи, особенно в условиях яркого освещения помещения", — подчеркнул он.

Тестирование показало, что LG G5 хорошо передает смешанные сцены, такие как яркие окна на фоне затененного интерьера. Глубокие черные цвета и яркие светлые оттенки сочетаются, создавая ощущение глубины. Глянцевое покрытие и высокая пиковая яркость также значительно повышают восприятие контрастности.

Игры

По словам эксперта, LG G5 OLED — это лучший игровой дисплей, который он тестировал в 2025 году. Частота обновления 165 Гц обеспечивает плавное движение для игр с высокой частотой кадров, особенно на ПК, а задержка ввода 26 мс сопоставима с OLED-мониторами с частотой обновления 240 Гц.

Игры на LG G5

Телевизор получил четыре порта HDMI 2.1 и полную поддержку VRR. Эксперт отметил производительность LG G5 в HDR-играх, отметив, что игры Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3 на нем "абсолютно потрясающе".

"LG G5 имеет исключительно хорошую производительность движения благодаря высокой частоте обновления и почти мгновенному времени отклика, обеспечиваемых OLED-технологией. Сказать, что он превосходит Mini LED для игр — это ничего не сказать", — сказано в статье.

LG G5 OLED: итоги

По мнению обозревателя, для большинства людей, особенно геймеров, это лучший дисплей, который можно приобрести в 2025 году. Он превосходит QD-OLED-дисплеи в условиях окружающей среды, порой не уступает или даже превосходит Mini-LED по впечатляющему эффекту, а также обеспечивает лучшее в своем классе качество изображения с движением и задержку ввода.

"После тестирования десятков дисплеев в этом году я могу уверенно сказать, что LG G5 — лучший из всех, что я видел, особенно для ПК-геймеров", — отметил он.

Плюсы LG G5 OLED

лучшая в своем классе производительность в ярко освещенной комнате;

обработка окружающего освещения;

влияние HDR на настройки;

быстрая частота 165 Гц;

отличный глянцевый экран.

Минусы LG G5 OLED:

сглаживание в темных сценах;

затенение по тексту;

зеленая тонировка из угла;

медленное меню.

Напомним, эксперты протестировали ряд недорогих телевизоров, и пришли к выводу, что 70-дюймовый Sharp GK4245K предлагает лучшее соотношение цены, качества изображения и размера экрана.