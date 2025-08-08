Британець, який втратив цілий статок на звалищі, вирішив заробити по-іншому: що він придумав

У Великій Британії триває історія Джеймса Гауеллса, який втратив 8000 біткоїнів через те, що його жорсткий диск був викинутий помилково. Після невдач у суді чоловік вирішив токенізувати свій загублений гаманець.

Related video

Понад десять років Гауеллс намагався повернути свій жорсткий диск, що містить 8000 BTC, — адже зараз він коштував би 950 мільйонів доларів, пише thestreet.com. Зокрема, британець домагався судового дозволу на розкопки на звалищі Ньюпорт-Доксвей, де, на його думку, все ще знаходиться жорсткий диск, похований під сотнями тисяч тонн відходів.

Однак у січні 2025 року британський суд відхилив позов Гауеллса проти міської ради Ньюпорта. Там вирішили, що для позову "немає розумних підстав" і "немає реальних перспектив" на успіх.

Сама міська рада Ньюпорта заявляє, що розкопки, на яких наполягає Гауеллс, незаконні і можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Гауеллс стверджує, що "спробував усе — публічні пропозиції, відсотки, посередництво, судові позови й офіційну пропозицію на 25 мільйонів фунтів стерлінгів". Нічого з цього не спрацювало — всі його пропозиції були відкинуті.

Тепер Джеймс Гауеллс оголосив, що токенізує весь загублений гаманець у 800 мільярдів монет Ceiniog (INI). Монета Ceiniog, створена на основі біткоїна, що використовує функцію OP_RETURN, буде інтегрована з такими проєктами, як Stacks, Runes і Ordinals. За словами Хауеллса, запуск токена відбудеться вже цього року.

"Ви можете блокувати мені вихід. Можете заповнити всі суди. Але ви не зможете блокувати блокчейн. Криптовалюта вже перемогла", — написав Джеймс Гауеллс, звертаючись до всіх своїх опонентів.

Британець уже заготовив план подальших дій: він має намір оскаржити рішення суду і натякнув, що може звернутися до Верховного суду Великої Британії.

Варто зазначити, що диск із 8000 біткоїнів опинився на звалищі ще 2013 року.

Раніше Фокус писав, що жорсткий диск, який міг збагатити айтішника на $950 млн, втрачено назавжди. Тоді йшлося якраз про те, що інженер-програміст Джеймс Гауеллс зазнав невдачі в суді і був приголомшений таким поворотом.

Цьому передувало повідомлення про те, що британець придумав, як повернути свої сотні мільйонів. Тоді Гауеллс думав про те, щоб викупити міське звалище. Між іншим, цінний диск свого часу помилково викинула його колишня дівчина.