Британец, потерявший целое состояние на свалке, решил заработать по-другому: что он придумал

В Великобритании продолжается история Джеймса Хауэллса, который потерял 8000 биткоинов из-за того, что его жесткий диск был выброшен по ошибке. После неудач в суде мужчина решил токенизировать свой утерянный кошелек.

Более десяти лет Хауэллс пытался вернуть свой жесткий диск, содержащий 8000 BTC, – ведь сейчас он стоил бы 950 миллионов долларов, пишет thestreet.com. В частности, британец добивался судебного разрешения на раскопки на свалке Ньюпорт-Доксвэй, где, по его мнению, все еще находится жесткий диск, погребенный под сотнями тысяч тонн отходов.

Однако в январе 2025 года британский суд отклонил иск Хауэллса против городского совета Ньюпорта. Там посчитали, что для иска «нет разумных оснований» и «нет реальных перспектив» на успех.

Сам городской совет Ньюпорта заявляет, что раскопки, на которых настаивает Хауэллс, незаконны и могут нанести ущерб окружающей среде.

Хауэллс утверждает, что «попробовал все – публичные предложения, проценты, посредничество, судебные иски и официальное предложение на 25 миллионов фунтов стерлингов». Ничего из этого не сработало – все его предложения были отвергнуты.

Теперь Джеймс Хауэллс объявил, что токенизирует весь утерянный кошелек в 800 миллиардов монет Ceiniog (INI). Монета Ceiniog, созданная на основе биткоина и использующая функцию OP_RETURN, будет интегрирована с такими проектами, как Stacks, Runes и Ordinals. По словам Хауэллса, запуск токена состоится уже в этом году.

«Вы можете блокировать мне выход. Можете заполнить все суды. Но вы не сможете блокировать блокчейн. Криптовалюта уже победила», — написал Джеймс Хауэллс, обращаясь ко всем своим оппонентам.

Британец уже заготовил план дальнейших действий: он намерен обжаловать решение суда и намекнул, что может обратиться в Верховный суд Великобритании.

Стоит отметить, что диск с 8000 биткоинов оказался на свалке еще в 2013 году.

Ранее Фокус писал, что жесткий диск, который мог обогатить айтишника на $950 млн, потерян навсегда. Тогда речь как раз шла о том, что инженер-программист Джеймс Хауэллс потерпел неудачу в суде и был ошеломлен таким поворотом.

Этому предшествовало сообщение о том, что британец придумал, как вернуть свои сотни миллионов. Тогда Хауэллс думал о том, чтобы выкупить городскую свалку. Между прочим, ценный диск в свое время по ошибке выбросила его бывшая девушка.