Бывшая выбросила биткоины и суд не помог: британец придумал, как вернуть £600 миллионов

Мужчина годами пытался получить доступ к мусору через суд, но ничего не добился. Теперь он думает выкупить свалку.

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Британец Джеймс Гоуэллс, чья бывшая девушка выбросила жесткий диск с 8000 биткоинов, не оставляет надежд вернуть свое состояние. Об этом 11 февраля сообщили в Sky News.

Гоуэллс — из города Ньюпорт на юго-востоке Уэльса. По словам мужчины, его бывшая девушка по ошибке еще в 2013 году выбросила жесткий диск с биткоинами. 39-летний ИТ-специалист утверждает, что они стоят 600 миллионов фунтов.

С тех пор британец пытается вернуть свои биткоины, но безрезультатно. Он судился за возможность обыскать свалку, но желаемого решения не получил. Теперь у мужчины появилась новая идея.

Гоуэллс раздумывает над тем, чтобы приобрести свалку для поиска своего жесткого диска с биткоинами. Он рассказал, что обсуждает это предложение с деловыми партнерами.

Городской совет Ньюпорта планирует закрыть объект в 2025-2026 финансовом году, и это почти наверняка поставит точку в надеждах британца вернуть биткоины. Он назвал планы городских властей "неожиданностью".

По словам Гоуэллса, на суде совет заявлял об "огромном пагубном влиянии" на жителей Ньюпорта из-за временного закрытия свалки, а теперь выяснилось, что ее закрывают совсем.

"Я ожидал, что его закроют в ближайшие годы, потому что оно заполнено на 80-90%, но не ожидал его закрытия так скоро", — поделился ИТ-специалист.

Он заявил, что потенциально заинтересован приобрести участок до закрытия "как есть".

Напомним, по данным СМИ, Джеймс Гоуэллс приобрел криптовалюту еще в 2009 году, но забыл о ней. Впоследствии мужчина разлил на компьютер напиток и разобрал его, оставив у себя лишь часть деталей. Через несколько лет жесткий диск случайно оказался на свалке, но в поисках на свалке британцу отказали, аргументировав решение правилами охраны окружающей среды.

После того, как Гоуэллс получил отказ от суда, он объявил об альтернативном варианте, как можно вернуть деньги. Речь идет о схеме "токенизации", то есть создании новой криптовалюты для монетизации потерянных биткоинов.