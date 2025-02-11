Колишня викинула біткоїни й суд не допоміг: британець вигадав, як повернути £600 мільйонів

Чоловік роками намагався отримати доступ до сміття через суд, але нічого не добився. Тепер він думає викупити сміттєзвалище.

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Британець Джеймс Гоуеллс, чия колишня дівчина викинула жорсткий диск з 8000 біткоїнів, не полишає надій повернути свої статки. Про це 11 лютого повідомили у Sky News.

Гоуеллс — з міста Ньюпорт на південному сході Уельсу. Зі слів чоловіка, його колишня дівчина помилково ще у 2013 році викинула жорсткий диск з біткоїнами. 39-річний ІТ-спеціаліст стверджує, що вони коштують 600 мільйонів фунтів.

З того часу британець намагається повернути свої біткоїни, але безрезультатно. Він судився за можливість обшукати сміттєзвалище, але бажаного рішення не отримав. Тепер у чоловіка з’явилась нова ідея.

Гоуеллс роздумує над тим, щоб придбати сміттєзвалище для пошуку свого жорсткого диска з біткоїнами. Він розповів, що обговорює цю пропозицію з діловими партнерами.

Міська рада Ньюпорту планує закрити об’єкт у 2025-2026 фінансовому році, і це майже напевно поставить крапку у надіях британця повернути біткоїни. Він назвав плани міської влади "несподіванкою".

Зі слів Гоуеллса, на суді рада заявляла про "величезний згубний вплив" на жителів Ньюпорта через тимчасове закриття сміттєзвалища, а тепер з’ясувалось, що його закривають зовсім.

"Я очікував, що його закриють найближчими роками, тому що воно заповнене на 80-90%, але не очікував його закриття так скоро", — поділився ІТ-спеціаліст.

Він заявив, що потенційно зацікавлений придбати ділянку до закриття "як є".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Джеймс Гоуеллс придбав криптовалюту ще у 2009 році, але забув про неї. Згодом чоловік розлив на комп’ютер напій і розібрав його, залишивши у себе лиш частину деталей. За кілька років жорсткий диск випадково опинився на смітнику, але у пошуках на сміттєзвалищі британцю відмовили, аргументувавши рішення правилами охорони навколишнього середовища.

Після того, як Гоуеллс отримав відмову від суду, він оголосив про альтернативний варіант, як можна повернути гроші. Йдеться про схему "токенізації", тобто створення нової криптовалюти задля монетизації втрачених біткоїнів.