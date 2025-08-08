Названо смартфони з найпотужнішими батареями: які моделі потрапили в топ 5 (фото)
Ще донедавна нам здавалися потужними акумулятори ємністю 5000 мАг, але 2025 рік усе змінив. На ринку з'являються смартфони з батареями 7000 мАг, а іноді й більше.
Особливо тішить той факт, що потужний акумулятор більше не перетворює телефон на цеглу, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний рейтинг сучасних смартфонів із сильними батареями.
Vivo T4/iQOO Z10 (7300 мАг)
Моделі Vivo T4 та iQOO Z10 — по суті, близнюки, адже обидва оснащені акумулятором ємністю 7300 мА-год із підтримкою дротового заряджання потужністю 90 Вт і навіть зворотного заряджання аксесуарів потужністю 7,5 Вт.
Обидва мають ступінь захисту IP65 і яскраві 6,77-дюймові AMOLED-дисплеї, а ще це той випадок, коли настільки потужний акумулятор вдалося вмістити в телефон завтовшки менше 8 мм.
Oppo K13 (7000 мАг)
Ця модель вирізняється простотою конструкції завдяки AMOLED-дисплею, процесору Snapdragon 6 четвертого покоління і стереодинамікам. Телефон працює від акумулятора ємністю 7000 мАг, потужність зарядки становить 80 Вт, а вага гаджета при цьому не перевищує 210 г.
Realme 15 Pro (7000 мАг)
Цей телефон, при такій самій потужній батареї, навіть ще легший — його він важить лише 187 г. Він отримав захист IP68/IP69, OLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц і дві камери по 50 Мп.
Потужність зарядки обмежена 80 Вт — не найвищий показник, але акумулятор все одно вдається зарядити на 50% менш ніж за півгодини.
iQOO Neo 10 (7000 мАг)
Цей смартфон оснащений процесором Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц, акумулятором ємністю 7000 мА-год і вражаючою зарядкою потужністю 120 Вт.
Доповнюють комплектацію захист IP65 і стереодинаміки.
Realme GT 7 (7000 мАг)
Модель працює на чипсеті Dimensity 9400e, оснащена потрійною камерою з телеоб'єктивом і AMOLED-дисплеєм LTPO з максимальною яскравістю 6000 ніт.
Акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує зарядку потужністю 120 Вт і заряджається наполовину всього за 14 хвилин. Марафонська витривалість — зазначають експерти.
Раніше Фокус писав про те, чому кремній-вуглецеві батареї стають популярними і як ця нова технологія назавжди змінить смартфони.
Також стало відомо, як продовжити час роботи батареї на iPhone та Android. Усе досить просто — допоможе темний режим і перехід на енергозбереження.