Названо смартфони з найпотужнішими батареями: які моделі потрапили в топ 5 (фото)

Ще донедавна нам здавалися потужними акумулятори ємністю 5000 мАг, але 2025 рік усе змінив. На ринку з'являються смартфони з батареями 7000 мАг, а іноді й більше.

Особливо тішить той факт, що потужний акумулятор більше не перетворює телефон на цеглу, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний рейтинг сучасних смартфонів із сильними батареями.

Vivo T4/iQOO Z10 (7300 мАг)

Моделі Vivo T4 та iQOO Z10 — по суті, близнюки, адже обидва оснащені акумулятором ємністю 7300 мА-год із підтримкою дротового заряджання потужністю 90 Вт і навіть зворотного заряджання аксесуарів потужністю 7,5 Вт.

Сильна батарея вміщається в доволі тонкому корпусі Vivo T4 Фото: gizmochina.com

Обидва мають ступінь захисту IP65 і яскраві 6,77-дюймові AMOLED-дисплеї, а ще це той випадок, коли настільки потужний акумулятор вдалося вмістити в телефон завтовшки менше 8 мм.

Oppo K13 (7000 мАг)

Ця модель вирізняється простотою конструкції завдяки AMOLED-дисплею, процесору Snapdragon 6 четвертого покоління і стереодинамікам. Телефон працює від акумулятора ємністю 7000 мАг, потужність зарядки становить 80 Вт, а вага гаджета при цьому не перевищує 210 г.

При всій своїй потужності Oppo K13 дуже легкий Фото: gizmochina.com

Realme 15 Pro (7000 мАг)

Цей телефон, при такій самій потужній батареї, навіть ще легший — його він важить лише 187 г. Він отримав захист IP68/IP69, OLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц і дві камери по 50 Мп.

Realme 15 Pro не тільки потужний, а й швидко заряджається Фото: gizmochina.com

Потужність зарядки обмежена 80 Вт — не найвищий показник, але акумулятор все одно вдається зарядити на 50% менш ніж за півгодини.

iQOO Neo 10 (7000 мАг)

Цей смартфон оснащений процесором Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц, акумулятором ємністю 7000 мА-год і вражаючою зарядкою потужністю 120 Вт.

Крім батареї, iQOO Neo 10 отримав ще й потужний процесор Фото: gizmochina.com

Доповнюють комплектацію захист IP65 і стереодинаміки.

Realme GT 7 (7000 мАг)

Модель працює на чипсеті Dimensity 9400e, оснащена потрійною камерою з телеоб'єктивом і AMOLED-дисплеєм LTPO з максимальною яскравістю 6000 ніт.

Realme GT 7 називають телефоном-марафонцем Фото: gizmochina.com

Акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує зарядку потужністю 120 Вт і заряджається наполовину всього за 14 хвилин. Марафонська витривалість — зазначають експерти.

