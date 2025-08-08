Названы смартфоны с самыми мощными батареями: какие модели попали в топ-5 (фото)

Еще недавно нам казались мощными аккумуляторы емкостью 5000 мАч, но 2025 год все изменил. На рынке появляются смартфоны с батареями 7000 мАч, а иногда и больше.

Особенно радует тот факт, что мощный аккумулятор больше не превращает телефон в кирпич, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг современных смартфонов с сильными батареями.

Vivo T4/iQOO Z10 (7300 мАч)

Модели Vivo T4 и iQOO Z10 — по сути, близнецы, ведь оба оснащены аккумулятором емкостью 7300 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и даже обратной зарядки аксессуаров мощностью 7,5 Вт.

Сильная батарея умещается в довольно тонком корпусе Vivo T4 Фото: gizmochina.com

У обоих есть степень защиты IP65 и яркие 6,77-дюймовые AMOLED-дисплеи, а еще это тот случай, когда настолько мощный аккумулятор удалось вместить в телефон толщиной менее 8 мм.

Oppo K13 (7000 мАч)

Эта модель отличается простотой конструкции благодаря AMOLED-дисплею, процессору Snapdragon 6 четвертого поколения и стереодинамикам. Телефон работает от аккумулятора емкостью 7000 мАч, мощность зарядки составляет 80 Вт, а вес гаджета при этом не превышает 210 г.

При всей своей мощности Oppo K13 очень легкий Фото: gizmochina.com

Realme 15 Pro (7000 мАч)

Этот телефон, при такой же мощной батарее, даже еще легче – его он весит всего 187 г. Он получил защиту IP68/IP69, OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и две камеры по 50 Мп.

Realme 15 Pro не только мощный, но и быстро заряжается Фото: gizmochina.com

Мощность зарядки ограничена 80 Вт – не самый высокий показатель, но аккумулятор все равно получается зарядить на 50% менее чем за полчаса.

iQOO Neo 10 (7000 мАч)

Этот смартфон оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 4, AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, аккумулятором емкостью 7000 мА·ч и впечатляющей зарядкой мощностью 120 Вт.

Кроме батареи, iQOO Neo 10 получил еще и мощный процессор Фото: gizmochina.com

Дополняют комплектацию защита IP65 и стереодинамики.

Realme GT 7 (7000 мАч)

Модель работает на чипсете Dimensity 9400e, оснащена тройной камерой с телеобъективом и AMOLED-дисплеем LTPO с максимальной яркостью 6000 нит.

Realme GT 7 называют телефоном-марафонцем Фото: gizmochina.com

Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт и заряжается наполовину всего за 14 минут. Марафонская выносливость – отмечают эксперты.

Ранее Фокус писал о том, почему кремний-углеродные батареи становятся популярными и как эта новая технология навсегда изменит смартфоны.

Также стало известно, как продлить время работы батареи на iPhone и Android. Все довольно просто – поможет темный режим и переход на энергосбережение.