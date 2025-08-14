В iPhone є секретна функція для транспорту: навіщо потрібна і як увімкнути (відео)

Разом з iOS 18 смартфони iPhone отримали корисну функцію, яка допомагає боротися із заколисуванням в автомобілях.

Відчуття запаморочення і нудоти, викликані змішаними сигналами, що надходять через очі, внутрішнє вухо і мозок, можуть бути вкрай неприємними. Видання ZDNet пояснило, як позбутися їх за допомогою iPhone.

Як працює захист від заколисування

Функція називається "Мітки руху транспортного засобу" (Vehicle Motion Cues). Під час її ввімкнення по краях екрана з'являються анімовані крапки (по чотири зліва і справа), що допомагають краще реагувати на зміни в русі автомобіля.

iPhone розпізнає, що користувач перебуває в рухомому автомобілі, завдяки акселерометру. При поворотах точки рухатимуться в протилежному напрямку, щоб мозку було легше впоратися з навантаженням. Не варто фокусувати погляд на точках, краще користуватися смартфоном, як зазвичай.

Під час презентації функції у 2024 році Apple послалася на дослідження, які показують, що заколисування зазвичай викликається сенсорним конфліктом між тим, що людина бачить, і тим, що вона відчуває. Це може перешкодити деяким користувачам комфортно використовувати iPhone або iPad під час поїздки.

"Завдяки Vehicle Motion Cues анімовані точки по краях екрана відображають зміни в русі транспортного засобу, допомагаючи знизити сенсорний конфлікт, не заважаючи основному контенту. Використовуючи датчики, вбудовані в iPhone і iPad, Vehicle Motion Cues розпізнає, коли користувач перебуває в рухомому транспортному засобі, і реагує відповідним чином", — пояснила компанія.

Як увімкнути захист від заколисування

Для початку потрібно переконатися, що на iPhone встановлено iOS 18 або пізнішу версію. Для цього потрібно відкрити "Налаштування", вибрати "Основні", а потім натиснути "Оновлення ПЗ", дозволити завантаження і встановлення останньої версії.

Щоб активувати функцію, потрібно перейти в розділ "Налаштування", вибрати "Спеціальні можливості", а потім — "Рух" і параметр "Показувати мітки руху автомобіля". У разі активації функції точки з'являться на екрані одразу і залишаться на ньому, поки їх не відключать.

Функція "Міток руху в транспорті" в налаштуваннях iPhone

Ще можна вибрати автоматичний режим, і тоді точки з'являтимуться на екрані тільки при виявленні автомобіля, що рухається. Процес займає деякий час, і користувач може відчути неприємні відчуття, тому рекомендується вручну вмикати мітки перед стартом поїздки.

Функцію можна винести в "Центр управління", щоб швидко вмикати її, коли необхідно. Для цього потрібно провести вниз від верхнього правого кута екрана iPhone, натиснути на значок у вигляді плюса в лівому верхньому кутку, а потім на "Додати елемент управління".

На екрані керування слід прокрутити до розділу "Спеціальні можливості для зору" та торкнутися значка функції "Мітки руху транспортного засобу", щоб додати. Для активації функції потрібно торкнутися її значка в Центрі управління, потім вибрати значення "Вкл." або "Автоматично".

Швидкий доступ до "Міток руху транспорту" в Центрі управління iOS 18

