У iPhone есть секретная функция для транспорта: зачем нужна и как включить (видео)

Вместе с iOS 18 смартфоны iPhone получили полезную функцию, которая помогает бороться с укачиванием в автомобилях.

Related video

Ощущения головокружения и тошноты, вызванные смешанными сигналами, поступающими через глаза, внутреннее ухо и мозг, могут быть крайне неприятными. Издание ZDNet объяснило, как избавиться от них с помощью iPhone.

Как работает защита от укачивания

Функция называется "Метки движения транспортного средства" (Vehicle Motion Cues). При ее включении по краям экрана появляются анимированные точки (по четыре слева и справа), помогающие лучше реагировать на изменения в движении автомобиля.

iPhone распознает, что пользователь находится в движущемся автомобиле, благодаря акселерометру. При поворотах точки будут двигаться в противоположном направлении, чтобы мозгу было легче справиться с нагрузкой. Не стоит фокусировать взгляд на точках, лучше пользоваться смартфоном, как обычно.

Во время презентации функции в 2024 году Apple сослалась на исследования, показывающие, что укачивание обычно вызывается сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует. Это может помешать некоторым пользователям комфортно использовать iPhone или iPad во время поездки.

"Благодаря Vehicle Motion Cues анимированные точки по краям экрана отображают изменения в движении транспортного средства, помогая снизить сенсорный конфликт, не мешая основному контенту. Используя датчики, встроенные в iPhone и iPad, Vehicle Motion Cues распознает, когда пользователь находится в движущемся транспортном средстве, и реагирует соответствующим образом", — объяснила компания.

Как включить защиту от укачивания

Для начала нужно убедиться, что на iPhone установлена iOS 18 или более поздняя версия. Для этого нужно открыть "Настройки", выбрать "Основные", а затем нажать "Обновление ПО", разрешить загрузку и установку последней версии.

Чтобы активировать функцию, нужно перейти в раздел "Настройки", выбрать "Специальные возможности", а затем — "Движение" и параметр "Показывать метки движения автомобиля". При активации функции точки появятся на экране сразу и останутся на нем, пока их не отключат.

Функция "Меток движения в транспорте" в настройках iPhone Фото: zdnet.com

Еще можно выбрать автоматический режим, и тогда точки будут появляться на экране только при обнаружении движущегося автомобиля. Процесс занимает некоторое время, и пользователь может испытать неприятные ощущения, поэтому рекомендуется вручную включать метки перед стартом поездки.

Функцию можно вынести в "Центр управления", чтобы быстро включать ее, когда необходимо. Для этого нужно провести вниз от верхнего правого угла экрана iPhone, нажать на значок в виде плюса в левом верхнем углу, а потом на "Добавить элемент управления".

На экране управления следует прокрутить до раздела "Специальные возможности для зрения" и коснуться значка функции "Метки движения транспортного средства", чтобы добавить. Для активации функции нужно коснуться ее значка в Центре управления, потом выбрать значение "Вкл." или "Автоматически".

Быстрый доступ к "Меткам движения транспорта" в Центре управления iOS 18

Ранее писали, что новый iPhone 17 может неприятно удивить поклонников бренда. По некоторой информации, Apple может поднять цены на 50 долларов, но увеличить минимальный объем памяти до 256 ГБ.

Писали также, что в будущем iPhone может получить полностью стеклянный корпус. Apple недавно подала заявку на патент такой технологии.