Нові iPhone 17 залишаться без екранів: що сталося і до чого тут Samsung

Південнокорейська компанія Samsung Display виграла у китайських конкурентів, через яких вона втратила величезні прибутки. Позов проти китайської компанії подавався у зв'язку зі звинуваченням у крадіжці OLED-технології.

Справа Samsung Display почалася ще у 2023 році, повідомляє sammobile.com. Вона подала позов про порушення патентних прав проти китайської компанії BOE до Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC). Після того як Samsung виграла цей процес, очікується, що ввезення продукції BOE в США буде заборонено

Між іншим, саме китайські OLED-панелі BOE використовувалися в iPhone та інших продуктах компанії Apple.

OLED-ворівство по-китайськи

Раніше цього року Комісія з міжнародної торгівлі США винесла попередню постанову, в якій йшлося про те, що вісім компаній, включно з самою BOE та її дочірніми підприємствами в Штатах, порушили статтю 337 Закону про тарифи, незаконно використовуючи пов'язані з OLED-дисплеями патенти Samsung Display. У постанові загалом визнавалося, що BOE викрала технології Samsung Display, найнявши колишніх співробітників і застосувавши інші методи. Це завдало Samsung Display збитків у мільйони доларів.

Утім, тепер у Samsung Display буде можливість відігратися, — адже заборона на ввезення в США OLED-панелей BOE може тривати майже 15 років.

Остаточне рішення Комісії з міжнародної торгівлі буде оголошено в листопаді нинішнього року.

Видання нагадує, що з 1997 року компанія Samsung Display інвестувала мільйони доларів у дослідження і розробки OLED-панелей. Однак компанія BOE, що вийшла на ринок 16 років потому, швидко почала великомасштабне виробництво OLED-дисплеїв, не маючи жодних доказів власних досліджень і розробок.

Одразу виникла підозра, що BOE просто найняла колишніх співробітників Samsung Display і зв'язалася з їхніми постачальниками, щоб вкрасти необхідну технологію.

До речі, спочатку Apple закуповувала OLED-панелі для iPhone якраз у Samsung Display. Потім постачальником дисплеїв була компанія LG Display, а кілька років тому Apple включила у свій ланцюжок поставок компанію BOE. Таким чином, виручка сильно впала і в LG, і в Samsung, — адже частка BOE на ринку поставок OLED-панелей для iPhone становить 22,7% (це більше за частку LG Display у 21,3%).

BOE також постачає мільйони OLED-панелей найбільшим китайським компаніям, серед яких — Honor, Huawei, OnePlus, OPPO, Vivo, Xiaomi.

