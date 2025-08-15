Новые iPhone 17 останутся без экранов: что произошло и при чем тут Samsung

Южнокорейская компания Samsung Display выиграла у китайских конкурентов, из-за которых она потеряла огромные прибыли. Иск против китайской компании подавался в связи с обвинением в краже OLED-технологии.

Дело Samsung Display началось еще в 2023 году, сообщает sammobile.com. Она подала иск о нарушении патентных прав против китайской компании BOE в Комиссию по международной торговле США (ITC). После того как Samsung выиграла этот процесс, ожидается, что ввоз продукции BOE в США будет запрещен

Между прочим, именно китайские OLED-панели BOE использовались в iPhone и других продуктах компании Apple.

OLED-воровство по-китайски

Ранее в этом году Комиссия по международной торговле США вынесла предварительное постановление, в котором говорилось, что восемь компаний, включая саму BOE и ее дочерние предприятия в Штатах, нарушили статью 337 Закона о тарифах, незаконно используя связанные с OLED-дисплеями патенты Samsung Display. В постановлении в целом признавалось, что BOE похитила технологии Samsung Display, наняв бывших сотрудников и применив другие методы. Это нанесло Samsung Display ущерб в миллионы долларов.

Впрочем, теперь у Samsung Display будет возможность отыграться, – ведь запрет на ввоз в США OLED-панелей BOE может продлиться почти 15 лет.

Окончательное решение Комиссии по международной торговле будет объявлено в ноябре нынешнего года.

Издание напоминает, что с 1997 года компания Samsung Display инвестировала миллионы долларов в исследования и разработки OLED-панелей. Однако компания BOE, вышедшая на рынок 16 лет спустя, быстро начала крупномасштабное производство OLED-дисплеев, не имея никаких доказательств собственных исследований и разработок.

Сразу возникло подозрение, что BOE просто наняла бывших сотрудников Samsung Display и связалась с их поставщиками, чтобы украсть необходимую технологию.

Кстати, изначально Apple закупала OLED-панели для iPhone как раз у Samsung Display. Затем поставщиком дисплеев была компания LG Display, а несколько лет назад Apple включила в свою цепочку поставок компанию BOE. Таким образом, выручка сильно упала и у LG, и у Samsung, – ведь доля BOE на рынке поставок OLED-панелей для iPhone составляет 22,7% (это больше доли LG Display в 21,3%).

BOE также поставляет миллионы OLED-панелей крупнейшим китайским компаниям, среди которых – Honor, Huawei, OnePlus, OPPO, Vivo, Xiaomi.

Напомним, именно компания LG становилась лидером, когда эксперты выбирали телевизор с лучшим OLED-дисплеем.

Что касается Samsung, то ее телевизор Samsung S95F был назван лучшим OLED-телевизором по качеству изображения в 2025 году.