Більшість сервісів у "Дії" не працюватимуть майже два дні: що сталося

Сервісі "єВідновлення" та бронювання працівників у "Дії" будуть недоступні | Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі Дія

Деякі сервіси в мобільному застосунку "Дія" будуть недоступні, поки Міністерство юстиції України планово оновлює реєстри.

Процедура оновлення триватиме з 20:00 16 серпня до 8:00 18 серпня, повідомили розробники.

"Дія" не зберігає особисті дані громадян, їх відображають із реєстрів під час використання сервісу. У Єдиному держреєстрі, а також у реєстрах актів цивільного стану, нерухомості та інших на порталі та в застосунку "Дія" будуть недоступні пов'язані з ними послуги.

Оновлення "Дії" триватиме з 20:00 16 серпня до 8:00 18 серпня

Йдеться про призупинення роботи таких сервісів:

  • реєстрація, внесення змін та припинення діяльності ФОП;
  • Дія.QR;
  • єВідновлення;
  • бронювання працівників;
  • повторні свідоцтва та витяги з РАЦС;
  • перереєстрація авто;
  • актові записи про зміну імені, записи про народження, шлюб і розлучення;
  • свідоцтва про народження;
  • виписка про місце проживання дитини;
  • заява про субсидію;
  • єМалятко;
  • декларування місця проживання дитини;
  • декларування місця проживання;
  • державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • витяг з ЄДР;
  • реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • зміна місця проживання;
  • заяви до міжнародного реєстру збитків;
  • гранти єРобота;
  • будівельні послуги;
  • єПідприємець;
  • єОселя;
  • єДекларація;
  • шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Решта сервісів працюватимуть. Українцям радять скористатися послугами в "Дії" заздалегідь або вже після оновлення реєстрів. Розробник обіцяє повідомити про відновлення дії послуг.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" скоро з'явиться функція зміни прізвищ. Розробники запевняли, що отримували велику кількість звернень від громадян за таким запитом.

У Мінцифрі 14 серпня розповіли про початок роботи сервісу "Дія.Картка", на яку можна отримати всі державні виплати.