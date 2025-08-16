Більшість сервісів у "Дії" не працюватимуть майже два дні: що сталося
Деякі сервіси в мобільному застосунку "Дія" будуть недоступні, поки Міністерство юстиції України планово оновлює реєстри.
Процедура оновлення триватиме з 20:00 16 серпня до 8:00 18 серпня, повідомили розробники.
"Дія" не зберігає особисті дані громадян, їх відображають із реєстрів під час використання сервісу. У Єдиному держреєстрі, а також у реєстрах актів цивільного стану, нерухомості та інших на порталі та в застосунку "Дія" будуть недоступні пов'язані з ними послуги.
Йдеться про призупинення роботи таких сервісів:
- реєстрація, внесення змін та припинення діяльності ФОП;
- Дія.QR;
- єВідновлення;
- бронювання працівників;
- повторні свідоцтва та витяги з РАЦС;
- перереєстрація авто;
- актові записи про зміну імені, записи про народження, шлюб і розлучення;
- свідоцтва про народження;
- виписка про місце проживання дитини;
- заява про субсидію;
- єМалятко;
- декларування місця проживання дитини;
- декларування місця проживання;
- державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- витяг з ЄДР;
- реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- зміна місця проживання;
- заяви до міжнародного реєстру збитків;
- гранти єРобота;
- будівельні послуги;
- єПідприємець;
- єОселя;
- єДекларація;
- шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Решта сервісів працюватимуть. Українцям радять скористатися послугами в "Дії" заздалегідь або вже після оновлення реєстрів. Розробник обіцяє повідомити про відновлення дії послуг.
Нагадаємо, у застосунку "Дія" скоро з'явиться функція зміни прізвищ. Розробники запевняли, що отримували велику кількість звернень від громадян за таким запитом.
У Мінцифрі 14 серпня розповіли про початок роботи сервісу "Дія.Картка", на яку можна отримати всі державні виплати.