Більшість сервісів у "Дії" не працюватимуть майже два дні: що сталося

Деякі сервіси в мобільному застосунку "Дія" будуть недоступні, поки Міністерство юстиції України планово оновлює реєстри.

Процедура оновлення триватиме з 20:00 16 серпня до 8:00 18 серпня, повідомили розробники.

"Дія" не зберігає особисті дані громадян, їх відображають із реєстрів під час використання сервісу. У Єдиному держреєстрі, а також у реєстрах актів цивільного стану, нерухомості та інших на порталі та в застосунку "Дія" будуть недоступні пов'язані з ними послуги.

Йдеться про призупинення роботи таких сервісів:

реєстрація, внесення змін та припинення діяльності ФОП;

Дія.QR;

єВідновлення;

бронювання працівників;

повторні свідоцтва та витяги з РАЦС;

перереєстрація авто;

актові записи про зміну імені, записи про народження, шлюб і розлучення;

свідоцтва про народження;

виписка про місце проживання дитини;

заява про субсидію;

єМалятко;

декларування місця проживання дитини;

декларування місця проживання;

державна реєстрація прав на нерухоме майно;

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг з ЄДР;

реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;

зміна місця проживання;

заяви до міжнародного реєстру збитків;

гранти єРобота;

будівельні послуги;

єПідприємець;

єОселя;

єДекларація;

єПідприємець;

шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Решта сервісів працюватимуть. Українцям радять скористатися послугами в "Дії" заздалегідь або вже після оновлення реєстрів. Розробник обіцяє повідомити про відновлення дії послуг.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" скоро з'явиться функція зміни прізвищ. Розробники запевняли, що отримували велику кількість звернень від громадян за таким запитом.

У Мінцифрі 14 серпня розповіли про початок роботи сервісу "Дія.Картка", на яку можна отримати всі державні виплати.