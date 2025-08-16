Большинство сервисов в "Дії" не будут работать почти два дня: что случилось
Некоторые сервисы в мобильном приложении "Дія" будут недоступны, пока Министерство юстиции Украины планово обновляет реестры.
Процедура обновления продлится с 20:00 16 августа до 8:00 18 августа, сообщили разработчики.
"Дія" не сохраняет личные данные граждан, их отображают из реестров при использовании сервиса. В Едином госреестре, а также в реестрах актов гражданского состояния, недвижимости и других на портале и в приложении "Дія" будут недоступны связанные с ними услуги.
Речь идет о приостановке работы следующих сервисов:
- регистрация, внесение изменений и прекращение деятельности ФЛП;
- Дія.QR;
- єВідновлення;
- бронирование работников;
- повторные свидетельства и выдержки из РАГС;
- перерегистрация авто;
- актовые записи об изменении имени, записи о рождении, браке и разводе;
- свидетельства о рождении;
- выписка о месте жительства ребенка;
- заявление о субсидии;
- єМалятко;
- декларирование места жительства ребенка;
- декларирование места проживания;
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- выдержка из ЕГР;
- регистрация ООО на основании модельного устава;
- смена места жительства;
- заявления в международный реестр убытков;
- гранты єРобота;
- строительные услуги;
- єПідприємець;
- єОселя;
- єДекларація;
- єПредприниматель;
- брак онлайн (кроме услуги помолвки).
Остальные сервисы будут работать. Украинцам советуют воспользоваться услугами в "Дії" заранее или уже после обновления реестров. Разработчик обещает сообщить о возобновлении действия услуг.
Напомним, в приложении "Дія" скоро появится функция смены фамилий. Разработчики уверяли, что получали большое количество обращений от граждан по такому запросу.
В Минцифре 14 августа рассказали о начале работы сервиса "Дія.Картка", на которую можно получить все государственные выплаты.