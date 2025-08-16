Большинство сервисов в "Дії" не будут работать почти два дня: что случилось

Некоторые сервисы в мобильном приложении "Дія" будут недоступны, пока Министерство юстиции Украины планово обновляет реестры.

Процедура обновления продлится с 20:00 16 августа до 8:00 18 августа, сообщили разработчики.

"Дія" не сохраняет личные данные граждан, их отображают из реестров при использовании сервиса. В Едином госреестре, а также в реестрах актов гражданского состояния, недвижимости и других на портале и в приложении "Дія" будут недоступны связанные с ними услуги.

Речь идет о приостановке работы следующих сервисов:

регистрация, внесение изменений и прекращение деятельности ФЛП;

Дія.QR;

єВідновлення;

бронирование работников;

повторные свидетельства и выдержки из РАГС;

перерегистрация авто;

актовые записи об изменении имени, записи о рождении, браке и разводе;

свидетельства о рождении;

выписка о месте жительства ребенка;

заявление о субсидии;

єМалятко;

декларирование места жительства ребенка;

декларирование места проживания;

государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

выдержка из ЕГР;

регистрация ООО на основании модельного устава;

смена места жительства;

заявления в международный реестр убытков;

гранты єРобота;

строительные услуги;

єПідприємець;

єОселя;

єДекларація;

єПредприниматель;

брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Остальные сервисы будут работать. Украинцам советуют воспользоваться услугами в "Дії" заранее или уже после обновления реестров. Разработчик обещает сообщить о возобновлении действия услуг.

Напомним, в приложении "Дія" скоро появится функция смены фамилий. Разработчики уверяли, что получали большое количество обращений от граждан по такому запросу.

В Минцифре 14 августа рассказали о начале работы сервиса "Дія.Картка", на которую можно получить все государственные выплаты.