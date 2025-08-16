Поддержите нас UA
Большинство сервисов в "Дії" не будут работать почти два дня: что случилось

В Украине остановит работу приложение Дія из-за обновления реестров
Сервисі "єВідновлення" и бронирование работников в "Дії" будут недоступны | Фото: Кадр из видео на YouTube-канале Дія

Некоторые сервисы в мобильном приложении "Дія" будут недоступны, пока Министерство юстиции Украины планово обновляет реестры.

Процедура обновления продлится с 20:00 16 августа до 8:00 18 августа, сообщили разработчики.

"Дія" не сохраняет личные данные граждан, их отображают из реестров при использовании сервиса. В Едином госреестре, а также в реестрах актов гражданского состояния, недвижимости и других на портале и в приложении "Дія" будут недоступны связанные с ними услуги.

Обновление "Дії" продлится с 20:00 16 августа до 8:00 18 августа

Речь идет о приостановке работы следующих сервисов:

  • регистрация, внесение изменений и прекращение деятельности ФЛП;
  • Дія.QR;
  • єВідновлення;
  • бронирование работников;
  • повторные свидетельства и выдержки из РАГС;
  • перерегистрация авто;
  • актовые записи об изменении имени, записи о рождении, браке и разводе;
  • свидетельства о рождении;
  • выписка о месте жительства ребенка;
  • заявление о субсидии;
  • єМалятко;
  • декларирование места жительства ребенка;
  • декларирование места проживания;
  • государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
  • информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • выдержка из ЕГР;
  • регистрация ООО на основании модельного устава;
  • смена места жительства;
  • заявления в международный реестр убытков;
  • гранты єРобота;
  • строительные услуги;
  • єПідприємець;
  • єОселя;
  • єДекларація;
  • єПредприниматель;
  • брак онлайн (кроме услуги помолвки).

Остальные сервисы будут работать. Украинцам советуют воспользоваться услугами в "Дії" заранее или уже после обновления реестров. Разработчик обещает сообщить о возобновлении действия услуг.

Напомним, в приложении "Дія" скоро появится функция смены фамилий. Разработчики уверяли, что получали большое количество обращений от граждан по такому запросу.

В Минцифре 14 августа рассказали о начале работы сервиса "Дія.Картка", на которую можно получить все государственные выплаты.