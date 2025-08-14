Украинцы смогут менять фамилии онлайн: Федоров анонсировал новую услугу в "Дії"

До конца года в приложении "Дія" появится возможность менять фамилию онлайн. Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что команда уже работает над этой услугой.

Вопрос о функции изменения фамилии в приложении задал один из зрителей прямой трансляции в TikTok 14 августа. Федоров ответил, что команда Минцифры работает над этой функцией.

"Над этим мы работаем, моя команда обещает, что до Нового года мы запустим", — сказал министр.

Чиновник отметил, что получал большое количество обращений от граждан именно с запросом добавить к платформе возможность изменить фамилию онлайн.

"Мы мониторим услуги, на которые есть запрос, и мы над этим работаем, я это актуализировал", — заверил Михаил Федоров.

Сейчас на государственном портале "Дія" функции изменения фамилии нет. Есть возможность повторно заказать выданные отделом ГРАГС свидетельства об изменении фамилии, имени или отчества.

Во время эфира в TikTok 14 августа Михаил Федоров также анонсировал запуск в "Дії" услуги онлайн-развода осенью 2025 года. Он отметил, что эта функция будет "геймифицирована" таким образом, чтобы пара могла подумать над своим решением и не делать поспешных шагов.

Напомним, 14 августа глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине заработала "Дія.Картка" для получения всех государственных выплат.

В государственной компании "Укрзалізниця" 25 июля сообщали, что с 1 августа некоторые билеты будут продаваться только через "Дія.Підпис". В компании объясняли, что верификация нужна, чтобы "уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов".