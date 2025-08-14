Українці зможуть змінювати прізвища онлайн: Федоров анонсував нову послугу в "Дії"

До кінця року в застосунку "Дія" з'явиться можливість змінювати прізвище онлайн. Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що команда вже працює над цією послугою.

Питання щодо функції зміни прізвища в застосунку поставив один із глядачів прямої трансляції у TikTok 14 серпня. Федоров відповів, що команда Мінцифри працює над цією функцією.

"Над цим ми працюємо, моя команда обіцяє, що до Нового року ми запустимо", — сказав міністр.

Урядовець зазначив, що отримував велику кількість звернень від громадян саме із запитом додати до платформи можливість змінити прізвище онлайн.

"Ми моніторимо послуги, на які є запит, і ми над цим працюємо, я це актуалізував", — запевнив Михайло Федоров.

Наразі на державному порталі "Дія" функції зміни прізвища немає. Є можливість повторно замовити видані відділом ДРАЦС свідоцтва про зміну прізвища, імені чи по батькові.

Під час ефіру в TikTok 14 серпня Михайло Федоров також анонсував запуск в "Дії" послуги онлайн-розлучення восени 2025 року. Він зазначив, що ця функція буде "геймифікована" таким чином, щоб пара могла подумати над своїм рішенням і не робити поспішних кроків.

Нагадаємо, 14 серпня голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні запрацювала "Дія.Картка" для отримання всіх державних виплат.

В державній компанії "Укрзалізниця" 25 липня повідомляли, що з 1 серпня деякі квитки продаватимуться лише через "Дія.Підпис". В компанії пояснювали, що верифікація потрібна, щоб "зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків".