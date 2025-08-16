Китайці змусили танцювати воїнів Теракотової армії (відео)

Роботів нарядили в середньовічні обладунки Теракотової армії і змусили танцювати для публіки в Пекіні.

Related video

Супроводжував гуманоїдних роботів танцюрист із Пекінської академії танців, пише CGTN.

Танець Теракотової армії

Роботи в масках і обладунках рухалися під ритм бойових барабанів.

"Унікальна вистава людини і машини "Дух Теракотових Воїнів" викликала фурор на Всесвітніх іграх гуманоїдних роботів 2025 року в Пекіні", — повідомили журналісти.

Дизайнери танцювальних костюмів та інженери-робототехніки працювали разом над костюмами роботів, використовуючи технологію 3D-друку, щоб забезпечити механічним воїнам гнучкість і термін служби акумуляторів.

Робо-воїн Теракотової армії Фото: Xinhua

Гао Цянь, заступник директора з академічних питань Пекінської академії танцю, сказав: "Ми спиралися на оригінальне зображення і колір теракотових воїнів, а також на текстуру матеріалів. Водночас нам необхідно виміряти робота, оскільки в нього є противага, і його вага не може перевищувати 3 кілограми. Крім того, нам необхідно розв'язати проблему тепловіддачі його спини і забезпечити гнучкість при температурі 40 градусів".

Вперше цей твір був виконаний у 1990-х роках відомим китайським танцюристом Хуан Доудо.

У Пекіні проходять Всесвітні ігри гуманоїдних роботів

Нагадаємо, Всесвітні ігри гуманоїдних роботів 2025 року — це перший у світі комплексний спортивний захід за участю гуманоїдних роботів. Ігри включають 487 змагань у 26 дисциплінах. Ігри відбуваються з 15 по 17 серпня і зібрали 280 команд-учасниць із 16 країн.

Раніше Фокус писав, що в Китаї відкрився один з перших торгових центрів, у якому продаються гуманоїдні роботи та інші роботизовані платформи для широкої публіки.

А китайська компанія Unitree Robotics представила свого найдешевшого людиноподібного робота R1. Вартість Unitree R1 становить лише 5 900 доларів США, що робить його доступним для індивідуальних споживачів.