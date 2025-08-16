Китайцы заставили танцевать воинов Терракотовой армии (видео)

Роботов нарядили в средневековые доспехи Терракотовой армии и заставили танцевать для публики в Пекине.

Сопровождал гуманоидных роботов танцор из Пекинской академии танцев, пишет CGTN.

Танец Терракотовой армии

Роботы в масках и доспехах двигались под ритм боевых барабанов.

"Уникальное представление человека и машины "Дух Терракотовых Воинов" произвело фурор на Всемирных играх гуманоидных роботов 2025 года в Пекине", — сообщили журналисты.

Дизайнеры танцевальных костюмов и инженеры-робототехники работали вместе над костюмами роботов, используя технологию 3D-печати, чтобы обеспечить механическим воинам гибкость и срок службы аккумуляторов.

Робо-воин Терракотовой армии Фото: Xinhua

Гао Цянь, заместитель директора по академическим вопросам Пекинской академии танца, сказал: "Мы опирались на оригинальное изображение и цвет терракотовых воинов, а также на текстуру материалов. В то же время нам необходимо измерить робота, поскольку у него есть противовес, и его вес не может превышать 3 килограмма. Кроме того, нам необходимо решить проблему теплоотдачи его спины и обеспечить гибкость при температуре 40 градусов".

Впервые это произведение было исполнено в 1990-х годах известным китайским танцором Хуан Доудо.

В Пекине проходят Всемирные игры гуманоидных роботов

Напомним, Всемирные игры гуманоидных роботов 2025 года – это первое в мире комплексное спортивное мероприятие с участием гуманоидных роботов. Игры включают 487 соревнований в 26 дисциплинах. Игры проходят с 15 по 17 августа и собрали 280 команд-участниц из 16 стран.

Ранее Фокус писал, что в Китае открылся один из первых торговых центров, в котором продаются гуманоидные роботы и другие роботизированные платформы для широкой публики.

А китайская компания Unitree Robotics представила своего самого дешевого человекоподобного робота R1. Стоимость Unitree R1 составляет всего 5 900 долларов США, что делает его доступным для индивидуальных потребителей.