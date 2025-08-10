Почти как живые: в Китае открыли магазин с человекоподобными роботами (видео)

В Китае открылся один из первых торговых центров, в котором продаются гуманоидные роботы и другие роботизированные платформы для широкой публики.

Related video

Магазин расположен в четырехэтажном здании в высокотехнологичном районе Пекина E-Town и предлагает более 100 видов роботов от почти 200 брендов, таких как Ubtech Robotics и Unitree Robotics, сообщает Reuters.

В Пекине открылся магазин с роботами

По данным издания, торговый центр работает в формате 4S. Это означает, что под одной крышей посетители могут купить робота или отдельные запчасти к нему, а также получить техническое обслуживание и осмотр. По похожему принципу работают автосалоны в Китае.

Директор магазина Ван Ифань рассказал, что цена роботов колеблется от 2000 юаней (278,33 долларов США) до нескольких миллионов юаней. Он также подчеркнул необходимость индивидуальных решений для потребителей.

Важно

Чувствует боль и опасность: ученые создали первую нервную систему для роботов

"Если роботы должны войти в тысячи домохозяйств, полагаться исключительно на компании-производители робототехники недостаточно", — сказал журналистам Ифань.

Как отмечают в издании, с помощью робототехники Китай стремится решить такие проблемы, как старение населения и замедление экономического роста. Сейчас Пекин планирует создать фонд в размере одного триллиона юаней (137 миллиардов долларов) для поддержки стартапов в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

Напомним, в Китае человекоподобный робот с искусственным интеллектом впервые поступил в высшее учебное заведение. Его приняли на докторскую программу по драматургии и кино в Шанхайскую театральную академию.

Фокус также сообщал, что китайская компания Unitree Robotics представила своего самого дешевого человекоподобного робота R1. Стоимость Unitree R1 составляет всего 5 900 долларов США, что делает его доступным для индивидуальных потребителей.