Почти как живые: в Китае открыли магазин с человекоподобными роботами (видео)
В Китае открылся один из первых торговых центров, в котором продаются гуманоидные роботы и другие роботизированные платформы для широкой публики.
Магазин расположен в четырехэтажном здании в высокотехнологичном районе Пекина E-Town и предлагает более 100 видов роботов от почти 200 брендов, таких как Ubtech Robotics и Unitree Robotics, сообщает Reuters.
По данным издания, торговый центр работает в формате 4S. Это означает, что под одной крышей посетители могут купить робота или отдельные запчасти к нему, а также получить техническое обслуживание и осмотр. По похожему принципу работают автосалоны в Китае.
Директор магазина Ван Ифань рассказал, что цена роботов колеблется от 2000 юаней (278,33 долларов США) до нескольких миллионов юаней. Он также подчеркнул необходимость индивидуальных решений для потребителей.
"Если роботы должны войти в тысячи домохозяйств, полагаться исключительно на компании-производители робототехники недостаточно", — сказал журналистам Ифань.
Как отмечают в издании, с помощью робототехники Китай стремится решить такие проблемы, как старение населения и замедление экономического роста. Сейчас Пекин планирует создать фонд в размере одного триллиона юаней (137 миллиардов долларов) для поддержки стартапов в сфере искусственного интеллекта и робототехники.
Напомним, в Китае человекоподобный робот с искусственным интеллектом впервые поступил в высшее учебное заведение. Его приняли на докторскую программу по драматургии и кино в Шанхайскую театральную академию.
Фокус также сообщал, что китайская компания Unitree Robotics представила своего самого дешевого человекоподобного робота R1. Стоимость Unitree R1 составляет всего 5 900 долларов США, что делает его доступным для индивидуальных потребителей.