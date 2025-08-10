Майже як живі: в Китаї відкрили магазин з людиноподібними роботами (відео)

У Китаї відкрився один з перших торгових центрів, в якому продаються гуманоїдні роботи та інші роботизовані платформи для широкої публіки.

Магазин розташований у чотириповерховій будівлі у високотехнологічному районі Пекіна E-Town та пропонує понад 100 видів роботів від майже 200 брендів, таких як Ubtech Robotics та Unitree Robotics, повідомляє Reuters.

В Пекіні відкрився магазин з роботами

За даними видання, торговий центр працює у форматі 4S. Це означає, що під одним дахом відвідувачі можуть купити робота чи окремі запчастини до нього, а також отримати технічне обслуговування та огляд. За схожим принципом працюють автосалони в Китаї.

Директор магазину Ван Іфань розповів, що ціна роботів коливається від 2000 юанів (278,33 доларів США) до кількох мільйонів юанів. Він також наголосив на необхідності індивідуальних рішень для споживачів.

Важливо

"Якщо роботи мають увійти в тисячі домогосподарств, покладатися виключно на компанії-виробники робототехніки недостатньо", – сказав журналістам Іфань.

Як зазначають у виданні, за допомогою робототехніки Китай прагне розв’язати такі проблеми, як старіння населення та уповільнення економічного росту. Наразі Пекін планує створити фонд у розмірі одного трильйону юанів (137 мільярдів доларів) для підтримки стартапів у сфері штучного інтелекту та робототехніки.

Нагадаємо, в Китаї людиноподібний робот зі штучним інтелектом вперше вступив до вищого навчального закладу. Його прийняли на докторську програму з драматургії та кіно в Шанхайську театральну академію.

Фокус також повідомляв, що китайська компанія Unitree Robotics представила свого найдешевшого людиноподібного робота R1. Вартість Unitree R1 становить всього 5 900 доларів США, що робить його доступним для індивідуальних споживачів.