План США провалився: у Китаї представили передовий чип для смартфонів, обійшовши санкції

Китайська компанія Huawei Technologies заявила, що її нові смартфони Pura 80 працюють на базі чипсета Kirin 9020 5G, створеного всупереч санкціям з боку США.

Це перший раз за п'ять років, коли виробник розкрив подробиці про свої передові процесори для смартфонів. Назву чипа, розробленого дочірньою компанією HiSilicon, що займається розробкою напівпровідників, було виявлено на знімках екрана, опублікованих у мережі користувачами Pura 80 після оновлення системи телефону, і тепер це підтвердили офіційно. Видання South China Morning пост оцінило, як подія вплине на технологічну війну між Китаєм і США.

Інформація про процесори, які використовуються в смартфонах 5G, включно із серіями Mate 60 Pro і Mate 70, раніше спливала тільки в результаті стороннього аналізу після розбору пристроїв. На думку аналітиків, офіційною презентацією Huawei показала, що впевнена у своїх можливостях проєктування кремнієвих процесорів та її впевнене повернення на ринок смартфонів 5G, незважаючи на жорсткі технологічні обмеження США щодо Китаю.

Процесор Kirin 9020 вперше був виявлений у смартфонах Huawei Mate 70 у 2024 році. Згідно зі звітом канадської дослідницької компанії TechInsights, опублікованим у грудні, його було вироблено компанією Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) з використанням 7-нанометрового виробничого процесу, доступ до якого Китаю намагалися обмежити за допомогою санкцій.

У жовтні 2023 року США запровадили експортні обмеження на постачання американських технологій для виробництва мікросхем до Китаю від американських компаній, таких як Lam Research і Applied Materials. Трохи згодом до санкцій приєдналися Нідерланди та Японія. Зокрема, ASML — компанії з Нідерландів, яка є єдиним у світі виробником літографічних машин EUV (екстремальний ультрафіолетовий діапазон), заборонили продавати обладнання в Китай. Передбачалося, що без цього китайські розробники застрягнуть на рівні 7 нм.

Писали навіть, що Китай відстав у виробництві чіпів від усього світу на 10 років. Через санкції китайські розробники не можуть придбати сучасне літографічне обладнання, що дає змогу виробляти чіпсети за технологічним процесом 5-нм і менше.

Однак у квітні стало відомо, що в Китаї створили власну літографічну установку EUV. У цьому допомогла інженерка Лінь Нань, яка раніше очолювала відділ технологій джерел світла в ASML. У третьому кварталі 2025 року Шанхайський інститут оптики і точної механіки планує запустити пробне виробництво чипів.