План США провалился: в Китае представили передовой чип для смартфонов, обойдя санкции

Китайская компания Huawei Technologies заявила, что ее новые смартфоны Pura 80 работают на базе чипсета Kirin 9020 5G, созданного вопреки санкциям со стороны США.

Это первый раз за пять лет, когда производитель раскрыл подробности о своих передовых процессорах для смартфонов. Название чипа, разработанного дочерней компанией HiSilicon, занимающейся разработкой полупроводников, было обнаружено на снимках экрана, опубликованных в сети пользователями Pura 80 после обновления системы телефона, и теперь это подтвердили официально. Издание South China Morning пост оценило, как событие повлияет на технологическую войну между Китаем и США.

Информация о процессорах, используемых в смартфонах 5G, включая серии Mate 60 Pro и Mate 70, ранее всплывала только в результате стороннего анализа после разбора устройств. По мнению аналитиков, официальной презентацией Huawei показала, что уверена в своих возможностях проектирования кремниевых процессоров и ее уверенное возвращение на рынок смартфонов 5G, несмотря на жесткие технологические ограничения США в отношении Китая.

Процессор Kirin 9020 впервые был обнаружен в смартфонах Huawei Mate 70 в 2024 году. Согласно отчету канадской исследовательской компании TechInsights, опубликованному в декабре, он был произведен компанией Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) с использованием 7-нанометрового производственного процесса, доступ к которому Китаю пытались ограничить с помощью санкций.

В октябре 2023 года США ввели экспортные ограничения на поставки американских технологий для производства микросхем в Китай от американских компаний, таких как Lam Research и Applied Materials. Немногим позже к санкциям присоединились Нидерланды и Япония. В частности, ASML — компании из Нидерландов, которая является единственным в мире производителем литографических машин EUV (экстремальный ультрафиолетовый диапазон), запретили продавать оборудование в Китай. Предполагалось, что без этого китайские разработчики застрянут на уровне 7 нм.

Писали даже, что Китай отстал в производстве чипов от всего мира на 10 лет. Из-за санкций китайские разработчики не могут приобрести современное литографическое оборудованию, позволяющему производить чипсеты по технологическому процессу 5-нм и меньше.

Однако в апреле стало известно, что в Китае создали собственную литографическую установку EUV. В этом помогла инженер Линь Нань, ранее возглавлявшая отдел технологий источников света в ASML. В третьем квартале 2025 года Шанхайский институт оптики и точной механики планирует запустить пробное производство чипов.