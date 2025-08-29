ШІ бреше людям: ChatGPT засмітив "Вікіпедію" вигаданими і підробленими фактами

Засновник "Вікіпедії" Джиммі Вейлз запропонував використати ChatGPT для допомоги редакторам, але експеримент із тріском провалився. ШІ не тільки вигадав неіснуючі факти і джерела, а й порушив базові правила енциклопедії, що викликало невдоволення спільноти.

Ідея полягала в тому, щоб використовувати ШІ як помічника-рецензента для перевірки чернеток статей. Це могло прискорити роботу волонтерів. Коли Вейлс завантажив у ChatGPT текст для перевірки, АІ впевнено заявив, що стаття відповідає всім правилам. Насправді ж, як з'ясували редактори, чат-бот видавав бажане за дійсне, пише Web Pro News.

ChatGPT послався на неіснуючі сторінки з правилами "Вікіпедії", вигадав фейкові джерела і порекомендував використовувати прес-релізи як докази, що прямо заборонено. Цей провал викликав різку реакцію з боку редакторів. Вони заявили, що будь-яка система, схильна до "галюцинацій" (так називають помилки ШІ), підриває головний принцип "Вікіпедії" — перевіряльність фактів. Це шкодить репутації ресурсу, якому довіряють мільйони.

Згаданий випадок — не перший неприємний досвід "Вікіпедії" при роботі зі штучним інтелектом. Раніше спільнота вже змусила Wikimedia Foundation зупинити експеримент із генерації коротких переказів статей від нейромережі. Крім того, запровадили правило швидкого видалення низькоякісного машинного контенту, який редактори презирливо називають "AI slop" ("ШІ-бруд").

У підсумку пропозицію Джиммі Вейлса відхилили. Редактори дійшли висновку, що на даному етапі розвитку ШІ не тільки не приносить користі, а й є проблематичним для "Вікіпедії", оскільки на виправлення його помилок витрачається більше часу і сил, ніж на написання статей з нуля.

